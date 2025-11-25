Argentina fue campeón del mundo en Qatar con polémicos fallos arbitrales: el penal contra Polonia, el penal ante Croacia, el penal ante Francia…

Quedó la duda de si en realidad la FIFA quiso darle una mano a la albiceleste para que Lionel Messi, la estrella del marketing, pudiera alzar su primer Mundial.

Lo curioso es que a tres año de que esto ocurriera, fue el periodista trasandino Gustav Salvestrini quien en Picado TV admite que el elenco dirigido por Lionel Scaloni recibió una ayuda gracias a Claudio Tapia, presidente de la AFA, tan criticado en Argentina en los últimos días tras darle un título a Rosario Central.

“Se celebra el día del panqueque. Porque los cinco millones que salieron a la calle el día que Argentina salió campeón del mundo hoy se quejan. No entiendo de qué, si el Chiqui Tapia fue el que les dio el Mundial”, señaló de entrada.

Agregó que “Chiqui Tapia hizo que lleguen los barras a Qatar, porque si no llegan no ganábamos nada, con la hinchada que había contra Arabia Saudita no le ganábamos a nadie”.

¿Ayuda de la FIFA a Argentina?

Luego entró en un terreno más profundo: la ayuda en los arbitrajes que recibió Argentina. “Y también (Tapia) hizo que existieran cinco penalcitos que fueron dudosos, viste”.

El penal de Croacia a Argentina en Qatar 2022

“No nos hagamos los tontos ni miremos para el costado, porque así cualquiera. Ninguno de los cinco que recibió Argentina fue penal“, estableció de manera tajante.

Señaló después el comunicador que “hoy estar puteando a Tapia por algo que te dio en Qatar me parece un poco injusto. No puedes salir a decir ‘Tapia sos un desastre’. Hazte cargo, festejaste, te dio una alegría. Hay que hacerse cargo y ahora tienes el fútbol argentino que es así”.

