Más que Nueva Caledonia: la selección que se siente local en el Mundial Sub 20 en Chile

El Mundial Sub 20 sigue su curso y entró en la recta final de semifinales. Ya sin las métricas de Chile en competencia, el campeón ya tiene a sus últimos cuatro candidatos para lograr el título: Argentina, Colombia, Francia y Marruecos.

Sin embargo, está última selección es la que se ha transformado en la más querida por el público nacional. Incluso superando a Nueva Caledonia, que en su debut en mundiales presentó un gran contingente que además contó con hinchas chilenos.

Así se dejó ver en el triunfo por 3-1 ante Estados Unidos. Es que el cuadro africano se transformó en el local en el Estadio Codelco El Teniente y presentó una hinchada que no paró de cantar en los 90 minutos.

“Yo no conocía mucho de este país, pero ahora no queremos ir a nuestra casa. Nos tratan muy bien, el pueblo chileno cuidan hasta en la calle cuando estamos paseando”, confesó Mohamed Ouahbi en zona mixta.

Marruecos es local en el Mundial Sub 20 y se perfila como candidato al título

“Ha sido un mes largo en Chile. Pero ahora tenemos que intentar hacer más. Con el rival que sea. Sé que podemos hacer más y, porqué no, soñar con ganar la Copa del Mundo, que es el gran objetivo”, agregó el DT de Marruecos emocionado por el paso a la semifinal.

Marruecos se hizo fuerte hasta en la galería Andes donde se situó la mayoría de los fanáticos. En las imágenes hasta se apreciaron fanáticos con la camiseta de Chile, que ante la eliminación de la Roja, se sumaron a los africanos para lograr un inédito título.

¿Cuándo son las semifinales del Mundial Sub 20?

Las semifinales del Mundial Sub 20 en Chile comienzan este miércoles 15 de octubre. La primera llave será entre Francia y Marruecos en el Estadio Elias Figueroa en Valparaíso a las 17:00 horas. Luego será la segunda semi entre Argentina y Colombia a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Los ganadores se medirán en la final que está programada para el 19/10 en el Estadio Nacional a las 20:00 horas. El partido por el tercer puesto será el día anterior a las 16:00 horas.

