El público chileno se ha lucido en el desarrollo del Mundial Sub 20, dándole su apoyo no solo a la Roja en dos partidos repletos en el Estadio Nacional, sino que también a varias otras selecciones.

Un ejemplo perfecto de esto es el caso de Nueva Caledonia, que fue goleado por 9-1 por Estados Unidos en su debut, pero recibió el potente apoyo de la hinchada nacional. En El Teniente de Rancagua, se celebró el único gol de Nueva Caledonia como si se tratara de una anotación de Chile.

Otras selecciones también han sentido el cariño. Este miércoles, varios hinchas llegaron al Nacional ver el partido entre Marruecos y Brasil, donde los africanos dieron la sorpresa y clasificaron a octavos de final con una fecha por completar.

El DT de Marruecos Sub 20, Mohamed Ouahbi, valoró el cariño que sintió el equipo en el estadio. “Se escuchó mucho el público y afuera también, en el entrenamiento, en el hotel. Es un pueblo increíble“, destacó el entrenador.

DT de Marruecos quiere jugar la final del Mundial Sub 20 con Chile

Mohamed Ouahbi también mencionó que “estamos muy orgullosos de hacer feliz a la gente y por qué no pensar en una final Marruecos-Chile, a estadio lleno. Me encantaría. Antes, hay muchos partidos”.

Para cerrar la fase de grupos, Marruecos enfrentará a México este sábado 4 de octubre a las 17:00 horas. El encuentro con Chile podría darse antes de lo esperado por el DT, porque si la Roja termina tercera en su grupo y clasifica a los octavos de final, uno de sus rivales podría ser Marruecos en Rancagua.