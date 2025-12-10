Universidad de Chile cerró la temporada 2025 cerrando varios acuerdos que tenía con jugadores de su actual plantel, donde a muchos hinchas les sorprendió la situación de Lucas Di Yorio.

El delantero argentino, que fue el goleador de los azules, tiene una cláusula desde el Athletico Paranaense para que la U compre su pase, en una cifra mayor al millón 500 mil dólares, algo que está fuera de alcance para Azul Azul.

En ese sentido, en las últimas horas surgió la opción para poder extender el préstamo desde el cuadro brasileño, algo que tenía con mucha ilusión a la dirigencia de la U.

Pero la situación se empieza a empañar nuevamente, donde el argentino se ve cada vez más lejos del Centro Deportivo Azul, por lo que ya se despidió de algunos compañeros.

Lucas Di Yorio debe ser comprado para seguir en la U. Foto: Alex Diaz/Photosport

¿Qué pasa con Lucas Di Yorio en U de Chile?

Fue el diario El Mercurio quienes destacan que la opción de mantener a Lucas Di Yorio en las filas de Universidad de Chile se hace cada vez más difícil, incluso con el cambio de planes.

Esto, porque la U al no poder contar con los recursos para comprar el pase, se la juega con un préstamo por una temporada más, de manera que los brasileños mantengan la propiedad.

Algo que, según la publicación se ve muy complicada: “Las condiciones para extender su cesión parecen estar fuera del alcance financiero de la Universidad de Chile”.

Con esto, se apuntaría como el tercer delantero que saldrá de la U, al igual que los casos ya resueltos con Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras quienes buscan un nuevo equipo.

