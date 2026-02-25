U. de Chile vive una semana especial, porque este domingo 1 de marzo visita a Colo Colo para una nueva versión del Superclásico. La presión está sobre los azules, que aún no saben de victorias en la Liga de Primera.

El inicio de temporada del Bulla no ha sido del todo sencillo. Por eso, toda la atención está en el partido contra el clásico rival, que será dirigido por una figura que no causa buenos recuerdos entre los hinchas azules: Cristián Garay.

Se trata del árbitro del pasado Superclásico en el Monumental, donde Javier Correa se salvó de una expulsión, según después corrigió Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

Pese a todo, en la U se declaran “muy tranquilos” ante la designación de Garay. “Cristian es un gran árbitro. Si bien esa jugada donde Roberto dijo que era expulsión, el VAR habría sido más determinante que él, o el línea, porque él estaba más lejos”, dijo Matías Zaldivia en conferencia de prensa.

Cristián Garay vuelve a arbitrar el Superclásico en el Monumental | Photosport

En U. de Chile están “tranquilos” con el árbitro del Superclásico

“Estamos tranquilos. Sabemos que los árbitros se equivocan, no nos sentimos atacados. El árbitro es igual para los dos y no creo que influya en el trámite del partido”, decretó el defensor azul más tarde.

El duelo entre Colo Colo y U. de Chile está pactado para este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Monumental. Se esperan 42 mil personas en el recinto de Macul, todos hinchas locales.

