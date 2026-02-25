Es tendencia:
U de Chile

Zaldivia le para los carros a los que brutos que detienen los partidos de U. de Chile: “Lo repudiamos”

El defensor de U de Chile declaró que "repudia" todo lo que ha acontecido en el Nacional con los fanáticos azules.

Por Felipe Escobillana

Zaldivia fue enfático con los brutos que hacen "la fiesta" en galería
Universidad de Chile ha jugado dos partidos como local en el torneo y ninguno de ellos se ha podido jugar con normalidad por culpa de algunos hinchas. Ante Audax Italiano quemaron el Nacional y frente a Limache tiraron fuegos artificiales.

Un asunto que criticó el DT Francisco Meneghini el domingo pasado y que volvió a reafirmar Matías Zaldivia esta jornada, en el Centro Deportivo Azul.

Obviamente que se paren los partidos no es bueno, menos de local”, manifestó de entrada para dejar en claro que lo que se necesita es un aliento sano de la fanaticada.

Zaldivia repudia el mal comportamiento de Los de Abajo

Admite el Mati que “la hinchada es muy importante, cuando jugamos en el Nacional se hacen sentir y nos dan un envión anímico muy importante”, por lo que deben tener buen comportamiento.

De hecho, especificó lo sucedido en Ñuñoa. “Esos hechos siempre lo repudiamos, pero en estos momentos tenemos que estar todos juntos para salir de este momento”, admitió para poder centrarse en sacar buenos resultado.

De hecho es enfático en que “obviamente que nos perjudica cuando se para el partido y estábamos en buen ritmo”, aunque fue sincero en que no sabe si eso influyó en el resultado.

“De ahí a que el resultado fuera distinto, no lo puedo garantizar”, cerró Zaldivia sobre el análisis sobre lo que ha ocurrido en las tribunas del Nacional esta temporada.

