Ya están los resultados oficiales de las Elecciones de Segunda Vuelta. Luego de una larga jornada de votación, la región del Biobío ya tiene a su nuevo gobernador regional. ¿Sergio Giacaman o Alejandro Navarro? Revisa todos los detalles a continuación.

¿Quién es el nuevo gobernador de la Región del Biobío?

Con el 66,25% de las mesas escrutadas, Sergio Giacaman García, independiente del Pacto Chile Vamos, es el nuevo gobernador de la Región del Biobío.

La elección de Giacaman no es una sorpresa, considerando que en las elecciones de octubre obtuvo la mayor cantidad de votos, con un 24,57% de las preferencias. La única razón por la que no pudo ser electo en ese momento, es porque no alcanzó el 40% como mínimo que se exige para que un candidato sea electo.

Giacaman asumirá el 6 de enero de 2025 y llegará a ocupar el cargo en reemplazo del actual gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz Worner. Se mantendrá en el puesto durante los próximos cuatro años.

¿Quién es Sergio Giacaman? Perfil y trayectoria

Sergio Giacaman, nacido el 7 de septiembre de 1979, está casado y es padre de dos hijas. Realizó sus estudios escolares en el Colegio Sagrados Corazones de Hualpén y obtuvo el título de Ingeniero Comercial en la Universidad del Desarrollo.

Su carrera profesional comenzó como coordinador de la Escuela de Administración y Negocios de DUOC UC, en la sede Concepción, donde lideró la organización del primer Encuentro Internacional de Mercados de Asia Pacífico.

Más adelante, asumió como director ejecutivo de la Fundación Hogar de Cristo en la región del Biobío, encargándose de implementar 108 programas y gestionar acuerdos con la Junji y Conace.

Sergio Giacaman vota en el Liceo La Asunción en Talcahuano | Foto: Aton Chile

Durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, ocupó el cargo de secretario regional ministerial de Desarrollo Social en la Región del Biobío hasta 2012, destacándose por su trabajo en las estrategias de reconstrucción tras el terremoto del 27/F.

Posteriormente, incursionó en el sector privado como subgerente de Responsabilidad Social y Relación con la Comunidad en Essbio y Nuevosur.

En el ámbito social, presidió el directorio de la Fundación CATIM, enfocada en el buen trato y la inclusión social en la región.

Y entre 2019 y 2020, fue nombrado intendente de la Región del Biobío por el Presidente Piñera, liderando la administración regional durante ese período.