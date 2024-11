Sigue estos pasos para consultar si tienes una multa por no votar en estas elecciones y qué hacer.

¿Cómo saber si tengo multa por no votar en segunda vuelta? Revisa cómo y dónde consultar

Después de cada elección en Chile se repite la misma pregunta: “¿Cómo saber si tengo una multa por no votar?“, y esta segunda vuelta de gobernadores no es la expedición.

Si este es tu caso, revisa de qué forma puedes saber si tienes una sanción por no acudir a las urnas este domingo 24 de noviembre y qué hacer al respecto.

¿Cómo saber si tengo multa por no votar en segunda vuelta?

Si no votaste en estas elecciones de segunda vuelta, el Servel te denunciará a un Juzgado de Policía Local. Esta medida se aplica a todos los electores que no cumplen con su deber de votar.

Una vez revisada la denuncia, recibirás una carta con la citación al Juzgado de Policía Local para presentar tus excusas. Si tienes una justificación válida, podrás irte tranquilo. De lo contrario, deberás pagar una multa.

Las únicas excusas aceptadas son estar enfermo, fuera del país, a más de 200 kilómetros de tu domicilio electoral, o tener otro impedimento grave, siempre que puedas comprobarlo ante el juez.

Si no votaste y no tienes excusas, no podrás evitar la multa. La citación llegará a tu domicilio sin falta. Es posible que debas esperar, ya que el proceso puede tardar. El Servel tiene un año para hacer la denuncia, y luego se revisa.

Si pasa mucho tiempo y no recibes la citación, lo mejor es que vayas al Juzgado de Policía Local de tu zona y consultes directamente.