Este puntero izquierdo dejó un llanto desconsolado cuando debutó con el primer equipo de la U de Chile, pero por esas cosas del fútbol tuvo que salir a buscar suerte en la Liga 2D, donde tuvo su primera actuación brillante. Fue en una paliza que dio su equipo.

Se trata de Deportes Puerto Montt, que aplastó por 5-0 a Trasandino con una gran actuación de Salvador Negrete, quien fue titular en el Velero. “Me he sentido súper bien, la confianza de los compañeros fue lo mejor que me ha pasado”, dijo el jugador, quien todavía pertenece al Bulla.

“Pude rendir de la mejor manera gracias a eso”, acotó Negrete sobre la recepción que lo hizo acoplarse rápidamente al grupo en una transferencia que se dio en una negociación exprés. Al menos así lo contó él en una conversación con La Liga 2D.

Negrete contó que “mi representante Luis Flores se comunicó con Pablo (Soto Lazcani, el gerente general) y hubo un acuerdo para venir acá”. Ante el T-R-A, el atacante formado en los azules marcó muchas diferencias. Jugó hasta el minuto 72, cuando fue reemplazado por Sebastián Pérez.

Salvador Negrete llegó desde la U de Chile a La Liga 2D el 1 de agosto, cuando fue anunciado como incorporación de Deportes Puerto Montt. “Me ha costado aprender los nombres de los compañeros”, dijo en tono de broma el joven que tienen los Delfines.

En la plantilla hay futbolistas de vasto recorrido, como el Tiburón Luciano Vázquez, el goleador del equipo. Otros que están son el arquero Luis Ureta, el defensor central Maximiliano Riveros, además del zurdo Harold Antiñirre, el venezolano Reiner Castro y el volante chileno Gabriel Castillo.

“Voy de a poco. Estoy consciente de que debemos ascender sí o sí”, fue la exigencia que Negrete le dejó a todo el plantel dirigido por Jaime Vera. Por el momento, el equipo del Pillo es líder en la tabla de posiciones y debe afinar detalles para jugar lejos de casa el domingo 7 de septiembre, cuando visitará a General Velásquez. Por ahora, Puerto Montt suma 35 puntos y ronca en la cima.