Ezequiel Luna revela su linda amistad con Lionel Messi: "Repetimos de año y éramos burros"

Son pocos los futbolistas que pueden decir que compartieron con Lionel Messi y Ezequiel Luna de Santiago Wanderers es uno de ellos. El ídolo caturro reveló cómo era el astro argentino en su infancia.

En conversación con la periodista Marcela Leyton en su Instagram Live, Luna reveló detalles del crack del Barcelona y cómo logró compartir más de dos horas en la Copa América que se jugó en Chile.

"Con Lionel Messi, íbamos al colegio juntos y teníamos 13 años. Tuvimos un año de compañeros, pero no eramos solamente eso y teníamos una amistad. Estábamos todo el día juntos, jugábamos a la pelota en la calle, gimnasio, etc. Ahí hicimos una linda amistad", comenzó.

Además, Luna habló de su experiencia estudiantil con Messi. "En esa época no estaba el tema de la tecnología y recuerdo que ese año llegamos a rendir 11 materias de 13. En fin, nos terminamos quedando de año los dos, terribles burros éramos, pero no nos interesaba estudiar, lo único que queríamos era jugar el fútbol. A fin de ese año el me cuenta que se iba a ir a Barcelona a probar. Esa fue la última conexión que tuvimos", expresó.

Ezequiel Luna, Lionel Messi y Ezequiel Lavezzi

Ezequiel Luna también siguió con la historia y su reencuentro en España. "Un par de años veo en las noticias que un joven rosarino la está rompiendo en España. Luego viajé a España, me lo crucé y nos pusimos a hablar. Yo estaba en segunda y teníamos un amigo en común. De repente el escuchó mi nombre, le llamó la atención y le habló a este amigo. Ahí le dijo que era yo y le dio mi numero. Messi me escribió y empezó el primer contacto. Luego después nos enfrentamos dos veces, cambiamos camiseta incluso y hablábamos de nuestras historias cuando chicos, nada de fútbol porque venía de hacerme tres jaja", explicó.

Para finalizar, el ídolo de Santiago Wanderers reveló cómo llegó a conversar dos horas con Lionel Messi en la Copa América que se disputó en Chile. "Perdí su número y a través de Pablo Rosales fuimos al hotel y volvimos a tener contacto. Sinceramente fue muy lindo porque yo llevé a mis hijos y lo único que quería era que lo conozcan. También conocí a Lavezzi porque jugamos en Coronel Aguirre. Me vieron y me saludaron re bien. Estuvimos como dos horas hablando y contándonos anécdotas de cuando éramos chicos", aclaró.

Para finalizar agregó que "se nos pasó el tiempo y Lio me dice ‘¿mañana vas al estadio?’ y yo no sé. Lio me dice que lo aguante y me trae unas cosas. No lo podía creer porque mi intención no era esa, sino solamente una foto, pero salió de él y me regaló entradas. Es lindo contarlo porque sigue siendo la misma persona de siempre".