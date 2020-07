Joan Capdevila no tiene dudas: "Si Messi fuera español ya tendría un Mundial"

Joan Capdevila fue parte fundamental de la 'Generación Dorada' del fútbol español. El ex lateral izquierdo ganó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, jugando como titular en todos los partidos.

Es por esto que el español es voz autorizada para hablar de los Mundiales. En conversación con Cultura del Gol, Capdevila aseguró que espera ver a Lionel Messi como campeón del mundo.

"Si Messi fuera español tendría un Mundial. No me explico cómo el mejor jugador de todos los tiempos no tiene un Mundial. Se lo merece por lo que lo hizo en el fútbol", aseguró el ex Villarreal.

Capdevila ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Generación Dorada de España

Cabe destacar que aparte de jugar todos los partidos como titular en Sudáfrica 2010, Capdevila disputó todos los minutos del torneo, siendo uno de los tres españoles que lo hicieron junto a Iker Casillas y Gerard Piqué.