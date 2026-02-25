Huachipato vivió una triste jornada en la Copa Libertadores 2026. Pese a definir en casa los aceros fueron incapaces de revertir el 1-0 en contra ante Carabobo de la ida, cayendo por 2-1 en el CAP y marchándose de manera prematura de la máxima competencia continental de Sudamérica.

Para más remate, el cuadro de Jaime García se metió en el libro oscuro del fútbol chileno, ya que permitió que un cuadro venezolano rompiera un inédito récord en esta clase de enfrentamientos.

De acuerdo a información entregada por MisterChip en Twitter, esta es la primera vez en toda la historia de la Copa Libertadores que un equipo venezolano elimina a un club chileno en una eliminatoria de ida y vuelta.

Huachipato entra en la historia triste del fútbol chileno

Pese a llegar en calidad de campeón de la Copa Chile 2025 y de tener enfrente un rival más o menos accesible, el equipo de Jaime García fue incapaz de imponer sus términos en ambos partidos, perdiendo en los dos y quedando fuera del torneo.

Huachipato se metió en la historia negra del fútbol chileno en la Copa Libertadores. | Foto: Photosport.

Además, al quedar eliminado en esta fase 2 de la Libertadores los acereros se quedaron sin opciones de por lo menos jugar en la Copa Sudamericana. Solo los clasificados a la fase 3 siguen en el segundo torneo de la Conmebol, algo que buscará esta noche O’Higgins ante Bahía en Brasil.

El próximo partido de Huachipato

Los siderúrgicos volverán a la acción ante Deportes Limache este sábado 28 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. Este duelo será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

