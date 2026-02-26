Figura de Carabobo pide sanciones para Huachipato y no se cierra a jugar en Chile: “Si es que…”

En el duelo definitorio por el avance a la siguiente fase de Copa Libertadores, Huachipato cayó por 3 goles a 1 en el marcador global frente a Carabobo, donde el cuadro venezolano acusó cánticos xenófobos de hinchas de los acereros.

Ante esto, uno de los jugadores de la escuadra venezolana, Alexander González, alzó la voz y en conversación con AS pidió sanciones para la escuadra nacional. “Lo que más le duele al ser humano es cuando le tocan el tema de la economía de su familia y la Conmebol debe hacer énfasis en estas cosas. Hay reglas dentro del fútbol”.

“Por ejemplo, uno no puede hacer ningún gesto a los fanáticos, a los que respetamos, pero acá ellos no han cumplido. Tiene que haber una buena sanción económica, que entiendan que perjudican al club y al país. Lo de ayer no hay que esconderlo”.

Alexander González y los cánticos de la hinchada de Huachipato

Sobre lo sucedido, el jugador señaló. “No nos vamos a victimizar por una escena que viene pasando hace tiempo con los venezolanos. No queremos generalizar, pero hay personas que hacen este tipo de cosas. El deporte debe ser de valores, principios y humanidad, porque detrás de nosotros hay una familia”, expuso.

Agregando que a pesar de lo sucedido no descarta jugar por Chile si es que se da la oportunidad. “Dentro del fútbol uno no descarta nada, sin embargo, en los países que he jugado la atención siempre fue óptima y me hicieron sentir como en casa, por ejemplo en Emelec, que fue mi último equipo afuera. No me cierro a jugar en Chile si es que me respetan. Es un hermoso país”.

El jugador añadió que lo ocurrido en el partido fue muy complicado. “Esto ha llegado a todos lados. No puede suceder, queda mal parado el país y eso no lo queremos”.

“Muchos venezolanos han emigrado y no podemos generalizar, porque en todos lados hay personas que no son gratas, pero son respetables. Es triste, pero dimos un golpe sobre la mesa en la cancha y demostramos lo que valemos”.