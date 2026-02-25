La millonaria multa a la que se expone Huachipato tras fuerte denuncia en la Copa Libertadores

Huachipato tuvo una amarga y escandalosa despedida de la Copa Libertadores. El cuadro acerero no pudo revertir la llave contra Carabobo y, con una caída por 2-1 en Talcahuano, dijo adiós al torneo internacional.

“Tratamos por todos lados. Ellos lo trabajaron bien, cerraron cuando tenían que cerrar y nos costó. Deja lecciones grandes esto y hay que dar vuelta esto muy rápido“, fueron las tristes palabras Jaime García, DT siderurgico.

Sin embargo, lo deportivo pasó a segundo plano con la seria denuncia que hizo el entrenador de Carabobo, Daniel Farías. Acusó racismo y xenofobia por parte de la hinchada local. En un video, se escucha a la fanaticada acerera cantando “el veneco tiene hambre” en las gradas.

Todo esto le puede traer severas consecuencias al equipo nacional a nivel internacional. Y es que el Código Disciplinario de la Conmebol es estricto con cualquier tipo de discriminación en los partidos de sus competencias.

Huachipato la pasa mal: eliminado y acusado de racismo y xenofobia | Photosport

Atento, Huachipato: las sanciones de Conmebol por hechos de discriminación

El artículo 17 del Código Disciplinario de la Conmebol establece que “cualquier Asociación Miembro o club cuyos aficionados incurran en los comportamientos descritos en el apartado anterior (discriminación) será sancionado con una multa de al menos TREINTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD. 30.000)“.

Con esto, Huachipato se expone a una multa de más de 25 millones de pesos por los hechos de las últimas horas. Otro problema para el elenco de Talcahuano.

