El Carabobo de Venezuela le ganó los dos partidos a Huachipato en la fase 2 de la Copa Libertadores y se anotó con justicia en la instancia siguiente. Pero también acusaron racismo de la hinchada acerera, algo que el entrenador del elenco llanero habló directamente.

Fue en una conferencia que no contó con presencia de periodistas, pero que de todas formas se hizo. “Vine a la rueda de prensa porque alguien de Conmebol me dijo que si no venía nos iban a multar“, aclaró Daniel Farías en esa intervención que hizo en el estadio CAP de Talcahuano.

“No nos trataron con el respeto que merecemos, no lo digo por parte del equipo local, que fue muy bueno con nosotros. Es por todo lo que terminó sucediendo. No entiendo por qué hicieron pasar a Carabobo por el arco que queda enfrente a la hinchada”, cuestionó Farías.

Daniel Farías manifestó su alegría por cumplir un triunfo histórico. (Eduardo Fortes/Photosport).

Añadió que “no solamente el racismo es una forma de vincularse al irrespeto. La xenofobia también. Nosotros somos un país pequeño, sobre todo futbolísticamente, pero cuando nos apuntan algún tipo de comentario, en mi humilde opinión sin criticar a nadie, tendríamos que tener una forma distinta de comportamiento”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Luego de eso, en la zona mixta del reducto, Farías sacó la voz nuevamente. “En algún momento nos sentimos desprotegidos por cómo es el estadio, por dónde salen y cosas que no maneja un ser humano. No estoy en ningún momento creyendo que alguien haya intentado hacer algo contra nosotros, nos sentimos muy a gusto con el trato”, manifestó el técnico en Sabes Deportes.

ver también El video que delata a la hinchada de Huachipato tras fuerte denuncia: “El veneco…”

DT de Carabobo exculpa a Huachipato del racismo que acusó su club en la Libertadores

Eso sí, la Copa Libertadores tiene estos ingredientes y el entrenador de Carabobo lo sabía, pero no quiso lanzar acusaciones fuertes contra los fanáticos de Huachipato. “En este tipo de instancias y copas suceden ciertas condiciones que hacen bonita y mágico este torneo”, aseguró Daniel Farías.

“Si algo sucedió, las autoridades se harán cargo. A nosotros nos embarga la felicidad. No hace falta que yo diga absolutamente nada, ustedes también estaban en el partido”, retrucó el estratego a los periodistas presentes en ese punto de prensa.

Publicidad

Publicidad

El portero Lucas Bruera celebró con los hinchas de Carabobo. (Eduardo Fortes/Photosport).

Y refrendó el sentir de sus pupilos tras esta gran victoria. “Nos vamos emocionados, somos un club venezolano que no había clasificado nunca a fase 3, parte de un fútbol que nunca había ganado una llave a un club chileno”, describió el estratego de 44 años oriundo de Cumaná.

“Lejos de enconcharnos en alguna situación del microclima del partido, nos vamos felices porque pudimos ganar”, manifestó Farías, quien ya debe preparar la llave ante Sporting Cristal de Perú, que se deshizo por penales del 2 de Mayo de Paraguay y luchará contra Carabobo por un lugar en la fase de grupos.

Publicidad

Publicidad

ver también El tristísimo récord que Huachipato rompió tras caer ante Carabobo en la Copa Libertadores 2026

Revisa el compacto del triunfo histórico de Carabobo

En resumen:

Carabobo de Venezuela eliminó a Huachipato tras ganar ambos partidos de Copa Libertadores.

El entrenador Daniel Farías denunció actos de racismo y xenofobia en el estadio CAP.

Carabobo enfrentará a Sporting Cristal de Perú en la fase 3 del torneo internacional.