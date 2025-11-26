Cristóbal Campos está dando que hablar, luego de una espectacular atajada que se viralizó por las redes sociales, que ilusionan con el regreso al fútbol profesional en su nuevo paso como Provincial Talagante.

Si bien el meta está como gerente deportivo, también está dentro del plan que tiene de volver poco a poco a jugar, donde mira la Tercera B como una primera instancia.

Por lo mismo, el portero conversó con el diario Las Últimas Noticias, donde explicó la imagen que celebraron los hinchas, además de sus sueños del regreso, que trabaja con especialistas.

“Me he sentido cada vez mejor, ajustando mi prótesis. Creo que tengo una mejor condición física, incluso, que cuando jugaba en la U. Hoy tengo mejores índices corporales”, explicó.

Cristóbal Campos explica su trabajo para volver al fútbol

Cristóbal Campos tiene el sueño de volver a jugar fútbol profesional, algo que debe ser aprobado por la FIFA, pero entiende que debe primer dar señales, esta vez en Provincial Talagante.

“Estoy dejando todo en manos de la gente especialista. Yo no te puedo decir un sí o un no, pero por ahora estoy en Tercera, que pertenece a la ANFA, fuera de lo que es el profesionalismo, y pondré todas mis fuerzas para jugar por Talagante”, detalló.

“Mientras espero de aquí a abril, que es cuando parte el próximo campeonato, haré una buena pretemporada. Así como me siento podría estar jugando fácil en segunda”, profundizó.

Si bien ya se han tenido los primeros acercamientos a la FIFA, espera con trabajo poder llegar a ese momento, en donde pueda demostrar que tiene la capacidad de volver.

“El tema de volver al profesionalismo, sí. Ahí lo tienen que analizar, porque pasa por la ANFP y luego la FIFA. Pero estoy tranquilo y en calma. Después veremos si se puede el profesionalismo. Y si no se pudiera, voy a estar tranquilo de que lo intenté”, finalizó.