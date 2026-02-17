O’Higgins de Rancagua vuelve a jugar Copa Libertadores tras 12 años y lo hará a estadio lleno frente a su gente. Ahí, un duro rival asoma, respaldado en su liderato en el Brasileirao.

Se trata del Bahía, elenco que dirige Rogerio Ceni y que está plagado de figuras. Una de ellas es Willian José, experimentado goleador que jugó en el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Con pasos también por Real Sociedad y estando a punto de firmar con Real Madrid, el atacante de 34 años habló en la previa del viaje brasileño a Rancagua. Ahí le mandó directo recado al Capo de Provincia.

El “europeo” de Bahía que miran de reojo en O’Higgins

Willian José tiene una experimentada carrera por el fútbol europeo, siendo hoy el goleador del Bahía. El brasileño habló del desafío de Copa Libertadores, ante O’Higgins en Rancagua.

“Este año vamos a estar más maduros en esta competición. Sabemos la dificultad que tiene, son duelos complicados, tenemos esta primera fase y la próxima será difícil”, avisó el artillero.

Por eso, lejos de ningunear al Capo de Provincia, el goleador del Bahía aseguró que “estamos praprados para jugar fuera de casa con O’Higgins, es un equipo que Rogerio Ceni (DT) nos dijo que sabe jugar muy bien”.

“Pienso que será un partido dificil y esperamos conseguir un buen resultado allá (Chile)”, cerró. Willian José jugó en Real Madrid (2014) con escasos minutos, además de su aventura por la Premier League en el Wolverhampton.

