Universidad de Chile nuevamente tiene nominados para la selección chilena, esto pensando en la fecha FIFA del mes de octubre, donde jugará una nueva edición del Clásico del Pacífico contra la selección de Perú.

Para el 10 de octubre está programado este partido en el estadio Bicentenario de La Florida, donde la U aportará con tres nombres para el equipo que lidera Sebastián Miranda: Fabián Hormazábal, Lucas Assadi y Javier Altamirano.

Los tres jugadores son titulares en el equipo del técnico Gustavo Álvarez, donde este llamado coincide con el regreso a las prácticas de la U tras una semana de vacaciones.

Todo, porque el 6 de octubre volverán al CDA, misma jornada en que los seleccionados se deben presentar en Juan Pinto Durán: ¿Afecta con la Copa Sudamericana?

¿Qué pasará con los nominados de la U a la Roja?

Universidad de Chile está con una semana libre, luego del empate contra Deportes La Serena, que sepultó sus aspiraciones en la pelea por el título, por lo que debe apostar alto en las semifinales de la Copa Sudamericana.

La U volverá el 6 de octubre a los entrenamientos, luego de una semana en libertad que les entregó el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez, donde para esa fecha no contará con Hormazábal, Assadi y Altamirano.

Esto no afectará el trabajo de la U, porque el próximo duelo está agendado para el fin de semana del 19 de octubre ante Palestino y el 23 deben recibir a Lanús en el Estadio Nacional.

En ese sentido, no será impedimento ni hay choques con el encuentro de la selección chilena, donde tres nombres importantes en su funcionamiento será el aporte de la U.

