Audax Italiano comenzó a moverse con fuerza en el mercado y oficializó la llegada de Rodrigo Cabral, extremo argentino de 25 años que arriba desde Huracán como préstamo para reforzar al cuadro de La Florida de cara a la temporada 2026.

El club itálico le dio la bienvenida a través de sus redes sociales. El jugador destaca por su talento y experiencia de puntero izquierdo, suma cerca de 150 partidos en la Primera División del fútbol argentino y tiene un recorrido poco común para un jugador de su edad.

Cabral llega como una apuesta clara para potenciar el ataque verde, considerando su capacidad para desbordar, encarar en el uno contra uno y ocupar ambas bandas.

El roce competitivo que trae desde Argentina, más el perfil ofensivo, es ideal a la hora de buscar un protagonismo en el equipo. Audax ganará mayor profundidad con el jugador argentino.

Cabral disputando Copa Sudamericana

Cabral llega a Audax por todo el 2026

Según informó el propio club, Rodrigo Cabral vestirá la camiseta de Audax Italiano durante toda la temporada 2026. Esto da tranquilidad y proyección a un plantel que pretende consolidarse en el torneo nacional.

Con este movimiento, Audax suma experiencia internacional y deja claro que no quiere ser un actor secundario en el próximo campeonato. Es por eso que apostaron por un refuerzo que promete desequilibrio, intensidad y ambición en el frente ofensivo.