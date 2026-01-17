Audax Italiano realizó una acción clave de cara al presente mercado de fichajes donde retiraron la demanda que presentaron ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP contra Universidad de Chile por el fallido fichaje de Esteban Matus.

Sin embargo, a pesar de que mucho se hablaba sobre que esto era porque se habrían reactivado las negociaciones entre los itálicos y los azules por el fichaje del jugador, se reveló que en realidad, el club de La Florida tendría sus ojos puestos en una figura del cuadro universitario.

El jugador de la U que busca Audax

La Tercera revela que la acción de los itálicos tiene relación al interés que tienen en el fichaje de Pedro Garrido, tercer arquero de la escuadra azul y también de otro jugador universitario que está en su radar. Ante esto, desde el CDA pusieron como condición bajar la demanda para empezar a negociar.

Pedro Garrido es del interés del cuadro audino/Photosport

Asimismo, el medio revela que esto también reactivó la negociación de Matus con el equipo, considerando que Matías Sepúlveda, jugador que reemplazaría la temporada pasada y cuyo fichaje fallido a Brasil bajo también su opción con los azules, si dejó el equipo esta temporada para llegar a Lanús de Argentina.

Audax Italiano se refuerza el 2026

El equipo audino experimenta importantes bajas para la nueva temporada entre ellas Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Eduardo Vargas, Leonardo Valencia.

Por lo mismo, preparándose para lo que será el Campeonato Nacional y además, el partido único por Copa Sudamericana, el club anunció la llegada de Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho y Marcelo Ortiz como refuerzos.