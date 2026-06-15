Axelle Despiegelaere tuvo un abrupto ascenso en medio del Mundial de Brasil 2014. En cosa de días se hizo viral, pero de la misma forma encontró su caída, funada por cazar una especie en extinción. Su "hobby" le costó un contrato como rosto de L'Oreal que duró apenas un par de semanas.

Este lunes la selección de Bélgica debuta en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Los europeos enfrentan a Egipto por la primera fecha del Grupo G, en el Estadio de Seattle, en Estados Unidos.

Los Diablos Rojos vuelven a la acción en un Mundial y ya han pasado doce años desde Brasil 2014. Esa cita planetaria catapultó a la fama a una histriónica hincha de Bélgica, o al menos estuvo a punto…

Se trata de Axelle Despiegalaere, quien desde el primer partido de Bélgica llamó la atención desde la tribuna, siempre vestida con atuendos inspirados en la bandera de su país y el apodo de su selección.

Las cámaras de las agencias fotográficas y las de la televisión apuntaron hacia Despiegalaere, quien además de su histrionismo era foco por cumplir al pie de la letra los supuestos cánones de belleza impuesto por la sociedad moderna.

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Auge y caída de Axelle Despiegalaere: foto de caza con antílope en extinción:

Fue tanto el revuelo causado que en Facebook alguien creo una fanpage que en cosa de horas ya tenía más de 20 mil seguidores por el mundo. La fanática se dio cuenta tras regresar al hotel del partido entre Bélgica y Rusia, en el estadio Maracaná.

La hincha de bélgica que perdió un contrato como modelo por cazar una especie en extinción.

Este vórtice planetario generado en cosa de días llevó a la empresa de cosméticos L’Oreal a contratarla para ser rostro de campaña de los nuevos productos de la compañía. Sin embargo, el sueño duró poco.

Así como la faceta de hincha de Despiegalaere se viralizó veloz, una publicación en sus redes sociales de cacería, festejando con una presa muerta: un majestuoso órix beisa, también conocido como antílope africano. La especie se encuentra en peligro de extinción.

Ese fue el final de su ascenso. La empresa reaccionó rompiendo el contrato con la entonces joven de 17 años y su sueño de ser modelo terminó abruptamente sin comenzar.

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Actualmente Axelle Despiegalaere muestra en redes sociales su nueva faceta como mamá, felizmente casada con una hija. Y su estilo de vida sigue siendo la de una viajera con lujos y aventuras.

Axelle Despiegalaere se casó en la nieve y tiene una hija.

Resumen:

-Axelle Despiegalaere se hizo viral apoyando a Bélgica en el Mundial Brasil 2014.

-L’Oreal canceló su contrato por fotografiarse cazando un antílope en peligro de extinción.

-Bélgica debuta contra Egipto en Seattle por el Grupo G del Mundial 2026.