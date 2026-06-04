Datos principales

Confederación: UEFA.

Apodo: Los Diablos Rojos.

Ranking FIFA: 9°.

Grupo en el Mundial: G (Egipto, Irán y Nueva Zelanda)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Más de 16 años lleva Bélgica sin perder en unas Eliminatorias para el Mundial. Esta tremenda marca se agrandó durante la clasificación en el Grupo J de las clasificatorias de la UEFA, donde los Diablos Rojos no perdieron un solo partido.

El partido más difícil en estas Eliminatorias fue ante Macedonia del Norte, en Gante, cuando Bélgica por más que intentó no pudo ante el cerrojo de los balcánicos, que tuvieron par de oportunidades para desequilibrar. Ese cero a cero, sin embargo, no mancha la racha de cinco duelos ganados y tres empatados, rumbo al Mundial 2026 (segundo fue Gales)

Si vemos la historia de las Eliminatorias de Bélgica, rumbo a Qatar ganó seis de sus partidos y empató dos (superando a Gales), camino a Rusia 2018 venció en nueve y empató uno (sacando una ventaja de nueve puntos sobre Grecia) y, en las Eliminatorias a Brasil 2014, obtuvieron el triunfo en ocho duelos y empataron dos (también con nueve unidades de ventaja sobre Grecia). Su último encuentro perdido en esta instancia fue ante Estonia, en Tallin, el 14 de octubre de 2009. Vaya récord.

Calendario y estadios en los que juega

Bélgica vs. Egipto (jueves 15 de junio, 15:00 hrs. Gillette Stadium, Boston) Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Bélgica vs. Irán (domingo 21 de junio, 15:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles) Transmisión: DirecTV.

Nueva Zelanda vs. Bélgica (viernes 26 de junio, 23:00 hrs, BC Place, Vancouver). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 5.940 kms. (Boston-Los Ángeles-Vancouver).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 69,7%

Llegar a cuartos de final: 40%

Llegar a semifinales: 16,7%

Llegar a la final: 7,7%

Ser campeón: 2,8%

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ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

La Inteligencia Artificial de Google no se sale de la lógica. Es por eso que al preguntarle por Bélgica, creen que hará lo máximo que se espera de esta selección: llegar a cuartos de final.

Para ello, los Diablos Rojos sortearán de forma invicta la fase de grupos, según Gemini. Para la IA, el primer partido será el más difícil del Grupo G. Ante Egipto, vaticina una victoria apretada (“debut sufrido, pero vital”), primer paso para los dieciseisavos. Luego, ante Irán, presagia un dominio absoluto belga (“la paciencia y los remates a media distancia serán la clave para romper el candado”). Finalmente, le pasarán por encima a Nueva Zelanda (“goleada sin despeinarse”).

Los dieciseisavos se le facilitarán a Bélgica por el invicto arrollador de la primera fase y contarán con ese vuelito para pasar, también, en octavos, según Gemini. Pese a ello, la IA cree que el techo de Bélgica serán los cuartos de final, porque “ya no son la Generación Dorada arrolladora del 2018”.

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Plantel de Bélgica

Porteros:

– Thibaut Courtois (Real Madrid)

– Senne Lammens (Manchester United)

– Mike Penders (Estrasburgo).

Defensores:

– Zeno Debast (Sporting)

– Arthur Theate (Eintracht)

– Koni de Winter (Milan)

– Brandon Mechele (Brujas)

– Nathan Ngoy (Lille)

– Thomas Meunier (Lille)

– Timothy Castagne (Fulham)

– Maxim de Cuyper (Brighton)

– Joaquin Seys (Brujas)

Mediocampistas:

– Kevin de Bruyne (Nápoles)

– Amadou Onana (Aston Villa)

– Youri Tielemans (Aston Villa)

– Hans Vanaken (Brujas)

– Nicolas Raskin (Rangers)

– Axel Witsel (Girona)

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Delanteros y Extremos:

– Jérémy Doku (Manchester City)

– Leandro Trossard (Arsenal)

– Alexis Saelemaekers (Milan)

– Dodi Lukebakio (Benfica)

– Romelu Lukaku (Nápoles)

– Charles de Ketelaere (Atalanta)

– Matias Fernández-Pardo (Lille)

– Diego Moreira (Estrasburgo)

Jugador estrella: Kevin De Bruyne

¡Quién más que tú KVD! Kevin De Bruyne empieza a jubilarse de la profesión trás más de una década siendo el cerebro indispensable de los Diablos Rojos. Es la figura máxima de su combinado porque domina el campo como quien mueve piezas de un tablero de ajedrez, organizando los tiempos y ejecutando asistencias con una naturalidad asombrosa. Bélgica lo necesita.

Internacionalmente partió con una aventura londinense fallada. Esto, lejos de achacarlo para siempre, le sirvió para dar el paso a Alemania, donde brilló con el Wolfsburgo. Tal fue su buen juego que a su puerta tocó el Manchester City con sus millones. En el Etihad Stadium, su nivel fue, como en Toy Story, al infinito y más allá. Convertido en el eje del esquema citizen, coleccionó una brutalidad de títulos en la Premier League, levantando, incluso, la Champions League.

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Con el rojo belga asumió la exigencia de ser la brújula de una camada deslumbrante. Su jornada de mayor impacto ocurrió en la cita de 2018, exhibiendo un remate letal frente a Brasil en Kazán para amarrar un inédito tercer lugar mundial. Actualmente, luciendo la jineta de capitán tras el retiro de sus clásicos socios de cancha, De Bruyne tiene que soportar mucha más responsabilidad. Es la experiencia entre tanta juventud.

Bélgica lo necesita más que nunca | Getty Images

Jugador a seguir: Matías Fernández-Pardo

¡Siempre pasa algo, Matías! El ataque de los Diablos Rojos tiene su propio as bajo la manga. Hablamos de Matías Fernández-Pardo, la pieza más indescifrable del bloque ofensivo europeo. A diferencia del extremo posicional clásico, este atacante ofrece una movilidad constante para encontrar fisuras en las retaguardias rivales. A esto le suma una gran capacidad de entregar variantes inéditas dentro del área, dándole una cuota de agresividad frontal e instinto goleador al elenco belga, que comienza una nueva etapa.

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En el KAA Gante inició su ascenso meteórico. A base de goles hizo que su nombre empezase a ser cada vez más escuchado. La racha anotadora hizo aparecer las billeteras de todo el continente. Y así, dio el salto a la Ligue 1 para defender los colores del Lille. En la exigencia del campeonato francés, el delantero sumó rodaje europeo y pulió enormemente su definición, demostrando empíricamente que el futuro de las esperanzas belgas le pertenece.

Representar a la escuadra adulta de su país fue el paso lógico tras deslumbrar en absolutamente todas las categorías juveniles. En sus primeras apariciones con el combinado estelar, Fernández-Pardo no evidenció complejos frente a rivales de enorme jerarquía, aportando un cambio absoluto desde el banco de suplentes. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el ariete afina sus herramientas para ratificar que está listo para consagrarse.

Técnico: Rudi García

Rudi García construyó su reputación europea gestionando vestuarios de alta exigencia. Forjó su prestigio en Francia al conseguir un histórico doblete con el Lille y alcanzar una final continental con el Olympique de Marsella. Su trayectoria sumó roce internacional al dirigir a instituciones de la talla de la Roma y el Napoli, además de un paso por el fútbol árabe con el Al-Nassr. Su capacidad para lidiar con entornos de máxima presión convenció a los directivos belgas. En enero de 2025 llegó a Bruselas con un desafío mayúsculo: dar el paso definitivo del recambio de la Generación Dorada.

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En términos estratégicos, el técnico galo profesa un fútbol de vocación ofensiva, pero sin descuidar el rigor colectivo. Acostumbra a plantear un esquema 4-2-3-1, donde la tenencia del balón funciona como herramienta de control, no como un fin en sí mismo. Con recuperaciones y transiciones rápidas los elencos de García generan mucho despliegue por las bandas. A su vez, otorga una amplia libertad a los volantes creativos, explotando su talento. Eso sí, también les exige. Deben cumplir con el repliegue estructurado para no dejar expuesta a su línea defensiva.

El mayor impacto de su gestión en los Diablos Rojos ha sido cambiar las expectativas del entorno. García aterrizó con un discurso integrador, buscando amalgamar la experiencia de las canas con la frescura de los nuevos proyectos juveniles. De cara al Mundial 2026, consolidó un equipo más terrenal, solidario en el esfuerzo y despojado de la chapa de candidato obligatorio. Así ha logrado enfocarse en competir y quiere llegar a fases avanzadas con la sorpresa como arma.

Posible 11

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Mejor participación de Bélgica en los Mundiales

La Generación Dorada de Bélgica tenía pinta de que sería campeona del mundo. Con varios jugadores en su prime, los Diablos Rojos participaron de Rusia 2018, avanzando hasta las semifinales.

En aquel torneo, fueron primeros de su grupo con todos los duelos ganados, inclusive ante la siempre temible Inglaterra. Luego, tuvieron un duro duelo ante Japón en octavos de final y en cuartos dieron el batacazo al eliminar a Brasil

Pese tener gran cantidad de jugadores entre los mejores equipos de la élite del fútbol mundial, se vieron frenados por otra selección que era favorita, Francia. El gol de Umtiti (51′) tiró por el suelo los sueños belgas, pero puso a los Diablos Rojos en el Olimpo del fútbol, lugar del que no se han movido desde entonces. Para no dejarlo pasar, en el duelo por el tercer lugar, el cuadro de los gaufres, las frites y la mitraillette venció a Inglaterra sin recibir en contra y con tantos de Meunier (4′) y Hazard (82′), superando el cuarto lugar de México 1986.

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Jugador histórico destacado: Eden Hazard

Se invirtió la balanza. Antes de Eden Hazard, el fútbol belga era más físico que técnico. Pero, llegó el que la tenía pegada al pie y ya no hubo vuelta atrás. Surgido en La Louvière, este atacante se erige como el talento más brillante que ha dado su país, porque le devolvió la fantasía a los Diablos Rojos. Su habilidad para deslizarse entre los rivales, sumada a una aceleración letal, lo separó de cualquier compatriota. Así, convirtió cualquier cancha en su propio patio de diversiones.

La explosión de su nivel ocurrió al cruzar hacia Francia, comandando al modesto Lille a un inesperado doblete de liga y copa. Ese hito despertó el interés del Chelsea, equipo en el que alcanzó el cénit absoluto de su trayectoria. Durante su etapa en Londres, se coronó bicampeón de la Premier League y levantó dos trofeos de Europa League, marchándose con la chapa de crack supremo. Aunque su posterior salto al Real Madrid estuvo opacado por un calvario de lesiones crónicas, logró sumar una preciada Champions League a sus vitrinas antes de despedirse para siempre de la actividad.

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Con Bélgica portó la jineta de capitán durante la camada dorada. El clímax de su idilio internacional llegó en Rusia 2018. Allí, operó como el genio de una orquesta que eliminó a Brasil en cuartos y aseguró un histórico tercer lugar, llevándose de paso el Balón de Plata del certamen. Superando el centenar de apariciones oficiales, el escurridizo Duque cerró su ciclo desapareciendo anticipadamente de la profesión.

El mítico Eden Hazard | Getty Images

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Bélgica?

Si con Eden Hazard, Bélgica era de esos equipos de posesión, con paciencia, que hacían daño gracias al toque corto y el buen pie de sus jugadores, los nuevos integrantes de la selección han venido a cambiar un poco esa mentalidad. Por las bandas, Jérémy Doku (que muchas veces Rudi García pone por la derecha, para que juegue junto a Trossard) le imprime un ritmo frenético a los despliegues en ataque, lo que es complementado desde la banca por Dodi Lukebakio, de las mismas características. Mientras, el buen pie (Trossard y De Bruyne) sigue siendo fundamental, acompañado de la incansable potencia física de Lukaku. Son de temer en ataque.

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Por otro lado, está el gran KBD. Si bien parece estar en el ocaso de su carrera, De Bruyne es simplemente un jugador de otra galaxia. Sus pases en profundidad y el armazón del juego belga, que pasa por sus pies, le imprimen un extra al ataque ahora y desde que empezó a jugar con la Selección de Bélgica. Sus pases en profundidad y al hombre tienen un verdadero GPS.

Precisamente, una de las debilidades de Bélgica es que sigue dependiendo de Kevin De Bruyne. Sin recambio de volante creativo, los Diablos Rojos tienden a abusar del motor de KBD para idear las jugadas desde el mediocampo hacia arriba. Una marca férrea del rival sobre el jugador del Nápoles puede ocasionarle cierta molestia a los dirigidos por Rudi García, que empiezan a tirar pelotazos largos en búsqueda de Doku, haciéndose predecibles.

Otro gran problema que viene acarreando esta nueva generación belga es la defensa. Si en mundiales anteriores jugadores como Kompany, Alderweireld y Vertonghen eran sinónimo de seguridad en la retaguardia, la nueva Selección de Bélgica carece de la misma calidad. Sobre todo, el problema se concentra en sus centrales.

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Datos freak de los Diablos Rojos

No podemos olvidarnos del triángulo amoroso más famoso del fútbol mundial. En 2012, la novia de Kevin De Bruyne confesó haber engañado al jugador nada menos que con su compañero de selección, Thibaut Courtois. Los medios de comunicación ardieron.

Dentro del camarín repercutió fuerte. Dos de las máximas figuras de Bélgica se distanciaron para siempre y el quiebre hacía peligrar el desempeño de una Generación Dorada que tenía para ganarlo todo (y que no levantó trofeos). Es por eso que Marc Wilmots le preguntó a De Bruyne si quería que expulsaran a Courtois del equipo. En vista de lo mejor para los Diablos Rojos, KDB se negó a esto y juega, hasta ahora, sin dirigirle una sola palabra a su ex amigo. Culebrón.

Pero no sólo en el camarín pasan diabluras. De hecho, el apodo con el que carga la Selección de Bélgica (Diablos Rojos) tiene más antigüedad, incluso, que el del Manchester United (equipo al que le dicen de la misma forma). ¡El sobrenombre belga tiene más de cien años de existencia!

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Quedó a partir de una crónica escrita por el periodista Pierre Walckiers, en 1906. Tras un partido en el que Bélgica derrotó a su archirrival a nivel de selecciones, Países Bajos, el profesional escribió que los belgas, vestidos íntegramente de rojo brillante para ese encuentro, habían jugado “como unos verdaderos diablos”. La hinchada recogió el seudónimo y, desde entonces, le llaman a su equipo nacional, los Diablos Rojos.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Hay una triste marca que mantiene Bélgica. El cuadro dirigido por Rudi García estuvo como número uno del ranking FIFA prácticamente por cuatro años (2018-2022). Pese a este abrumador dominio, los Diablos Rojos no han ganado nunca un Mundial, ni una Eurocopa. Esta podría ser la oportunidad de romper con ese récord.

Hay otro récord que es más posible que se rompa y se trata del goleador histórico en mundiales. Actualmente, Marc Wilmots y Romelu Lukaku comparten ese honor, con cinco dianas cada uno. De convertir un solo tanto en el Mundial 2026, el amigo de Alexis Sánchez podría pasar a la historia. Lo mismo podría ocurrir con el récord de partidos jugados en una Copa del Mundo, detentado por Enzo Scifo (17 presentaciones). Kevin De Bruyne tiene catorce, por lo que, de jugar los tres duelos de la fase de grupos, lo igualaría, por lo menos.

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