La molestia del hincha de Colo Colo por la lentitud en la toma de decisiones volvió a instalarse con fuerza en este mercado de fichajes. Es más, el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, abordó sin rodeos y con total franqueza las criticas.

“El hincha siempre tiene la razón. Nosotros pertenecemos a una sociedad anónima que tiene una burocracia que tenemos que cumplir”, fueron las palabras de Mosa, apuntado directamente a la estructura administrativa del club y que sabe que se condiciona el ritmo de las decisiones.

En esa línea, el dirigente dejó en claro que el contexto interno tampoco ha ayudado. “Saben que las aguas no han estado tranquilas al interior desde el año pasado, así que lamentablemente nos hace seguir esos procesos para tener un orden normativo y legal para no tener problemas con directores, como ha sido la tónica del último año”, explicó.

Javier Méndez es el tercer refuerzo de Colo Colo para esta temporada

Colo Colo cumple con las normas para sus refuerzos

Mosa fue aún más explícito al profundizar en las razones que obligan a actuar con cautela en cada movimiento. “Para no meternos en forros, lo hacemos como corresponde. Son las formas legales que hoy tenemos que respetar”, lanzó el presidente albo.

El timonel de Blanco y Negro reconoció que esta situación le genera incomodidad y frustración. “No me gusta, porque hace lento el proceso y que perdamos oportunidades que si no tomas en el momento se te arrancan”, admitió, dejando ver que la lentitud también afecta la planificación deportiva.

Pese a ello, reiteró que hoy el club debe operar bajo ese marco. “Tenemos que arar con los bueyes que hay, esperamos que el año que viene sea más armónico y tener agilidad por las decisiones. Por ahora son las formas legales”, cerró, enviando un mensaje directo al hincha que exige rapidez.

A pesar de eso, Mosa asegura que es posible que este viernes puedan cerrar la llegada del número 9, para que pueda sumarse luego al plantel.