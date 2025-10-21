Universidad de Chile se vio sorprendida en el entrenamiento de esta jornada en el Centro Deportivo Azul, una vez que llegó una ingrata sorpresa en medio de la práctica matutina.

En la previa al encuentro contra Lanús, que se jugará el jueves en el Estadio Nacional por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, Conmebol llamó al portón del CDA.

La entidad hace controles sorpresas a todos los equipos de las competencias internacionales, donde esta vez fue la U la que salió sorteada para realizar los test.

Esto tiene que ver con controles antidopajes, los que se realizan a los diferentes planteles de manera sorpresiva y sin dar aviso, donde la U fue el último cuadro que se sometió a las pruebas.

¿A qué fue la Conmebol al CDA de U de Chile?

Fue Cooperativa Deportes quienes informaron con detalles de la irrupción del control antidopaje en el Centro Deportivo Azul, de manera de hacer los controles a los jugadores de Universidad de Chile.

Justo a días del choque ante Lanús por la decisiva etapa de las semifinales de la Copa Sudamericana, Conmebol determinó realizar los exámenes, los que también se harán al plantel de Lanús.

Los azules abrieron las puertas para los respectivos controles, en una medida que es para todos los equipos en competencias internacionales y, obviamente, son sorpresas.