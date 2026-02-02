Pedro Carcuro se reconoce como un fanático de Diego Armando Maradona y tiene perfectamente claro que Cuba fue un país importante para el fallecido astro argentino. Y en una entrevista que le concedió a Luis Slimming en el programa Entre Broma y Broma, contó una anécdota imborrable.

Un mal rato provocado por Maradona que el mismo Diegote, sin saberlo, evitó. Antes de que Carcuro ahondara en esa historia, Slimming echó una broma por los invitados que tuvo Pietro en sus programas: Charly García, Jorge González y el “10”.

“Yo no soy tan rápido como tú, jajaja. Y ni siquiera un pito de marihuana. Ni por curiosidad”, le contestó Carcuro al humorista antes de contar esa visita al Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de La Habana, donde Maradona recibía un tratamiento para combatir su adicción a la cocaína.

Pedro Carcuro tiene muchos recuerdos de entrevistas icónicas. (Pablo Rojas Madariaga/Aton Chile).

El icónico relator dijo que “Maradona murió varias veces y tenía la capacidad de resucitar. En Uruguay me contaron que lo llevaron a una clínica a un centímetro de la muerte. Se lo llevaron a Cuba a una clínica antidrogas. Fuimos a La Habana”.

Y prosiguió. “Sabía que íbamos periodistas chilenos a entrevistarlo. Pidió una radio a pilas y una caja de lo que pudiéramos. Nosotros llevábamos una caja de Coca Cola Diet. Habíamos contratado en La Habana camarógrafo, sólo llevábamos nuestras maletas con la ropa”, aseguró Pietro.

Publicidad

Publicidad

“No aparecían. Al final nos llaman. Nos dicen que tenemos un problema por entrar Coca Cola a un territorio cubano. Sí, decimos que no hay ninguna intención. Las traemos porque las pidió Maradona. Pucha, nos pusieron moto para llevarnos. Nos transformamos en figuras al tiro”, repasó Carcuro.

ver también La revelación de Pedro Carcuro sobre el villano de Chile en Francia 1998: “Nunca lo he contado”

Pedro Carcuro repasa su entrevista a Diego Maradona en Cuba

La presencia de Diego Maradona en Cuba fue una medida desesperada por tratar su deterioro por el consumo de drogas y Pedro Carcuro conoció in situ el lugar. Y, afortunadamente para él y su acompañante Guillermo Muñoz, pudieron evitar cualquier sobresalto.

“Además nos creyeron que íbamos a entrevistarlo. Fue muy divertido ese momento. Ahí estuvimos con él una tarde casi entera en una especie de conjunto donde vivían personas adictas en procesos de recuperación. Estaba Diego, su señora y alguien más. Estuvimos como hasta las 9 de la noche, fue una tarde fantástica”, recordó Carcuro.

Publicidad

Publicidad

Y reveló su admiración total con el ídolo trasandino. “Soy fanático de Maradona. Hubo un momento en que conversábamos al terminar la entrevista, en una pequeña sala, estaba Guillermo Coppola su mánager. Éramos cuatro o cinco personas. De repente, Maradona desaparece. A los 15 o 20 minutos de conversación, un poco más”, contó.

Diego Maradona falleció en noviembre de 2020. (PHOTOSPORT/PHOTOGAMMA).

Publicidad

Publicidad

“Dije para mí ‘puta qué mal educado, vinimos a entrevistarlo, llega y se va sin decir hasta luego’. Vuelve a los 5 minutos con una camiseta de la selección de Argentina con el 10. Me dice ‘Pedro, esto es para sus hijos’. Hasta el día de hoy es mi jugador favorito. Encuentro que es una figura excepcional. Un genio irrepetible”, sentenció Carcuro. Recuerdos imborrables.