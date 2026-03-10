Es tendencia:
Campeonato Ascenso

Unión Española vs. Magallanes: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por la Primera B

Hispanos y La Academia cierran la tercera fecha del Campeonato de Ascenso, buscando un triunfo para escalar en la tabla.

Por Franccesca Arnechino

Hispanos y La Academia se enfrentan por el Ascenso.
© Photosport.Hispanos y La Academia se enfrentan por el Ascenso.

Este martes se cierra la fecha 3 de la Primera B llega con el duelo entre Unión Española y Magallanes en el Estadio Santa Laura, en un partido que puede empezar a marcar el rumbo de ambos equipos en la tabla de la Liga de Ascenso 2026.

Los hispanos buscan recuperarse tras la caída frente a Deportes Recoleta y van por su segundo triunfo en el torneo. Los dirigidos por Gonzalo Villagra intentarán hacerse fuerte en casa ante una Academia que llega invicta luego de empatar con San Marcos de Arica, que quiere seguir sumando en el arranque del campeonato.

Unión Española vs. Magallanes: Horario y canal

Unión Española vs. Magallanes juegan este martes 10 de marzo, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la tercera fecha del Campeonato de Ascenso 2026.

El partido entre La Academia y el conjunto Hispano, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones

Publicidad
