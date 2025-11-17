Una polémica de palabras mayores se registró en el ascenso del fútbol argentino. Deportivo Madryn superó 1-0 a Morón y ahora se mete en la final por el cupo para disputar la máxima categoría ante Estudiantes de Río Cuarto.

Sin embargo, el encuentro en el estadio Abel Sastre terminó de la forma más terrible. Graves incidentes se registraron entre ambos equipos y esto provocó el ingreso de la policía. Lo que desató una batalla campal y que terminó con jugadores heridos y hasta sufriendo las secuelas del gas pimiento que ocuparon para dispersar los incidentes.

Escenas que rápidamente recorrieron el mundo y que desataron nuevas críticas a la gestión de Chiqui Tapia, por su relación con Madryn. Incluso una de los cuestionamientos es que el equipo del ascenso ya fue sumado como posible sede para partidos de la selección.

El partido finalmente terminó a favor a Madryn y Morón tuvo que conformarse con el amargo sabor de la derrota. Lo que provocó el desconsolado llanto de Walter Otta.

Polémica decisión de Walter Otta

El delantero que marcó una época en Chile en equipos como Puerto Montt, Temuco y Santiago Wanderers, había sido sancionado en la previa por la AFA por unas supuestas declaraciones contra Chiqui Tapia. Pero jamás se pudo comprobar que realmente él las dijo.

Walter Otta fue goleador en el fútbol chileno y destacó en Puerto Montt, Temuco y Santiago Wanderers

Pero los dudosos cobros del domingo, y que desataron la batalla en la cancha, fueron la gota que rebalsó el vaso. Así se dejó ver cuando el DT de Morón se reencontró con sus jugadores tras lo ocurrido.

“No tengo más ganas de dirigir. No tengo fuerzas”, aseguró el ex delantero. Lo que profundiza la crisis que se vive en el fútbol argentino y que se ha arrastrado en toda está liguilla de ascenso.

Por lo que ahora todas las miradas estarán en la definición entre Deportivo Mardyn y Estudiantes de Río Cuarto. Lo que se disputará el 22 de noviembre y luego la revancha el 30 del mismo mes.