Este domingo 11 de agosto Cadem publicó una nueva encuesta de Plaza Pública con importantes novedades en distintas materias. Uno de los puntos fue la carrera presidencial 2025, donde la principal novedad se dio en la pelea por el segundo puesto, donde la expresidenta Michelle Bachelet alcanzó a la figura del partido republicano, José Antonio Kast.

Cadem: Bachelet alcanza a Kast como segunda preferencia presidencial: Matthei continúa liderando

Mientras la figura de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sigue liderando con un 21% (2% más que la semana anterior), la segunda preferencia presidencial espontánea fue para la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, que logró un 11% de las preferencias (2% más que la semana anterior), en tanto José Antonio Kast no tuvo variación durante esta semana y se mantuvo con un 11%.

Tras las tres principales figuras nos encontramos con la figura del diputado, Johannes Kaiser (4%), la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo (2%) y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (2%).

Finalmente, le siguen otros rostros como Carolina Tohá, Franco Parisi, Rodolfo Carter y Marco Enríquez-Ominami, todos con un 1%.

Eso no es todo, porque en hipotéticos escenarios de segunda vuelta, Matthei se impondría en todos, pero Bachelet acorta la brecha a solamente 4 puntos (49% vs. 45%).

Kast, en tanto, sería derrotado en segunda vuelta por Matthei (22% vs. 61%) y por Bachelet (38% vs. 52%) y empataría con Tohá (42% vs. 42%).

Gabriel Boric logra su mayor aprobación este 2024:

La encuesta Cadem de este domingo 11 de agosto trajo buenas noticias para el Gobierno de Gabriel Boric, ya que, esta semana, el Presidente alcanzó su mayor aprobación en lo que va del año con un 37% de las preferencias , en tanto un 55% de los encuestados desaprueba su administración.

Las explicaciones al alza de la popularidad de Gabriel Boric serían el manejo del Gobierno a la crisis eléctrica, incluido el ultimátum a ENEL y su oposición a la figura de Nicolás Maduro.

La última vez que Gabriel Boric había alcanzado los 37% de aprobación fue en la semana del 26 octubre del 2023, es decir, hace casi 10 meses.

