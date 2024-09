Este domingo 15 de septiembre se presentó una nueva encuesta Plaza Pública Cadem con importantes novedades para el Gobierno de Gabriel Boric y para la carrera presidencial del año 2025.

¿Sube o baja la aprobación de Gabriel Boric? Esto dice la Cadem del 15 de septiembre

Como es habitual, Cadem informó que la aprobación del mandatario Gabriel Boric para la segunda semana de septiembre se mantuvo en un 32% , es decir, una variación del 0% con respecto a la semana del domingo 8 de septiembre.

Uno que sí cambio y en un número importante fue su desaprobación, ya que este 15 de septiembre alcanzó un 61%, es decir, un 3% más de lo logrado en la semana anterior (58%) y el más alto desde mediados del mes de julio.

Foto: Encuesta Plaza Pública Cadem.

Bachelet da el salto definitivo y Matthei logra su mejor número:

Una noticia positiva para ambos sectores fue la que dio Cadem en su encuesta de este 15 de septiembre, debido a que Evelyn Matthei logró un 26% de las preferencias espontáneas (su mayor porcentaje en lo que va de carrera presidencial), mientras que el segundo lugar lo obtiene Michelle Bachelet.

La exmandataria logró quedarse con el 11% de las preferencias, repitiendo lo logrado en agosto, pero ahora en solitario, ya que José Antonio Kast, quien en agosto también marcaba 11%, bajó esta semana a solo un 9%.

Tras la figura de Kast, nos encontramos a Johannes Kaiser (4%), la ministra del Interior, Carolina Tohá (2%) y la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo (2%), más atrás con el 1% de las preferencias está Franco Parisi y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Foto: Encuesta Plaza Pública Cadem.

¿Qué pasa en segunda vuelta? En una eventual segunda vuelta, Cadem señala que Matthei se impondría en todos, superando a Bachelet por 16 pts (54% vs. 38%), a Kast por 40 pts (61% vs. 21%), a Carolina Tohá por 35 pts (61% vs. 26%), a Camila Vallejo por 43 pts (66% vs. 23%) y a Mario Marcel por 49 pts (67% vs. 18%).

Kast, en tanto, sería derrotado en segunda vuelta por Matthei y por Bachelet (38% vs. 49%) y superaría a (43% vs. 33%), a Vallejo (46% vs. 30%) y a Marcel (42% vs. 32%).

Revisa el detalle de la encuesta Cadem de este 15 de septiembre a continuación: