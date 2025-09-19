Una de las imágenes más virales que dejaron estas Fiestas Patrias fue el inesperado encuentro que se dio en la Fiesta de La Pampilla entre el Presidente de la República, Gabriel Boric y el futbolista Diego Sánchez, arquero de Coquimbo Unido.

“El ‘Mono’ me caía mal, pero… es impresionante como juega”, fueron las palabras del Mandatario que provocaron la risa de los asistentes y la reacción del jugador quien se puso de pie para recibir la ovación y la señal de respeto de la autoridad.

Han pasado tres días de ese encuentro que causó estragos en el país y uno de sus protagonistas entregó sabrosos detalles del encuentro en La Pampilla. En diálogo con Las Últimas Noticias, Sánchez explicó por qué Boric dijo eso de su persona.

“Mono” Sánchez y por qué el Presidente Boric le tenía mala

“Fue muy loco, porque no pensé que iba a pasar algo así. Se agradece igual, por más que haya sido una broma”, expresó el guardameta sobre el cruce con el Gobernante, para luego valorar el reconocimiento que le hizo en la Región de Coquimbo.

“El que te reconozca el Presidente de la nación es importante, lindo y gratificante” agregó Sánchez, para luego mencionar que Boric “es futbolero y se acordaba mucho de los partidos de Católica con Unión Española donde normalmente ganábamos y por eso me tenía mala jaja”.

En esa línea, el “Mono” revela entre risas que “después lo hablé con él y me dijo que era por eso, pero no hay nada más. Sólo le dolía como cruzado tanta derrota“. Cosas del fútbol.

Los números del “Mono” en 2025

Los elogios del Presidente Boric a Diego Sánchez no son una exageración. En la actual temporada de Liga de Primera, registra apenas 12 goles en contra y entregó su valla invicta en 12 de los 22 cotejos que disputó, para un total de 1.980 minutos.

¿Cuándo vuelve a jugar el “pirata”?

Coquimbo Unido, único líder del torneo nacional con 56 puntos, volverá a las canchas el fin de semana del 19 de octubre, cuando deba recibir en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso nada menos que a Colo Colo.

