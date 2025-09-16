Es tendencia:
“No hay camisetas”: “Mono” Sánchez responde a los polémicos dichos de Gabriel Boric

El portero y capitán de Coquimbo Unido le bajó el perfil a los dichos del Presidente y bromeó con el inicio de las Fiestas Patrias.

Por Felipe Pavez Farías

Las palabras de Gabriel Bóricas generaron repercusión nacional. El mandatario fue el encargado de abrir la fondas en La Pampilla y con un curioso discurso que incluyó al “Mono” Sánchez

El Presidente, reconocido hincha de Universidad Católica, reconoció que el portero fue uno de los rivales más difíciles que tuvo que enfrentar. Por lo mismo le dedicó palabras que de inmediato se volvieron viral, en especial al plantel que ha realizado una campaña histórica en la Liga de Primera y que busca el título. 

Presidente Boric confiesa que “le cae mal” Diego Sánchez: El “Mono” le responde en La Pampilla

Mis respetos al Chino González, a (Cecilio) Waterman que es un tremendo goleador, lo que está haciendo (Cristián) Zavala, es increíble. El ‘Mono’ Sánchez que me caía mal, pero… es impresionante como juega”, afirmó el Presidente.

Lo llamativo fue que tras sus dichos, el propio portero de Coquimbo Unido se levantó de su asiento y saludó con pura buena onda al Mandatario. Lo que desató la ovación de público presente ya que todo fue a modo de broma. 

“Mono” Sánchez responde a Gabriel Boric

Pero tras lo ocurrido, vino la réplica de Diego Sánchez. El portero de Coquimbo Unido, fiel a su estilo, no desaprovechó la oportunidad y comentó lo ocurrido en La Pampilla.

Muchas gracias a la lustre Muncipalidad de Coquimbo y al Alcalde Ali Manuchehri por hacerme parte de la inauguración de la fiesta más grande de Chile”, indicó de entrada el portero. 

Tras ello, el “Mono” Sánchez se refirió a los dichos de Gabriel Boric. “Gracias al Presidente Gabriel Boric por sus palabras y porque ya no le caigo tan mal. Acá no hay camisetas ni colores políticos , solo vivir unas Fiestas Patrias hermosas. VIVA CHILE MIERDA”, sentenció. Lo que de inmediato recibió la aprobación de todos los hinchas del fútbol nacional. 

