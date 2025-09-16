Diego “Mono” Sánchez vive un gran momento en Coquimbo Unido y hasta bromeó con el Presidente Gabriel Boric. A raiz de esto, Fernando Solabarrieta recordó una pelea con el arquero.

Sánchez pasa por uno de los mejores momentos de su carrera, ya que está muy cerca de ser campeón con los Piratas. El meta con pasado en Unión Española ha tenido una gran campaña, siendo uno de los más destacados del torneo en su puesto.

La pelea entre Solabarrieta y Sánchez

En la inauguración de la Fiesta de La Pampilla, el Presidente Gabriel Boric aseguró que “me caía mal” Diego Sánchez, sin percatarse que el arquero estaba presente. Finalmente, todo quedó en un divertido momento e incluso se fotografiaron juntos.

ver también Presidente Boric confiesa que “le cae mal” Diego Sánchez: El “Mono” le responde en La Pampilla

Debido a este momento entre Boric y Sánchez, es que Fernando Solabarrieta recordó un viejo conflicto con el arquero. Esto habría sucedido cuando defendía a Unión Española, club del que el periodista es hincha.

“El Mono una vez se enojó conmigo, porque hice una crítica. A mí me gustaba mucho, si el Mono jugaba en Unión, era mi arquero y tiré una crítica que lo veía con sobrepeso y era verdad. Me llamó enfurecido, me dijo ‘pero tú no sabes hueón que estoy lesionado, por eso me cuesta llegar al peso’. Le dije ‘con mayor razón po Monito tienes que cuidarte'”, indicó el periodista en Radio La Metro.

“Estábamos los dos medios enojados, pero después quedamos en buena y de verdad es buen arquero. En la Unión lo hizo bien, después tuvo inconvenientes como todos los jugadores, pero tuvo una campaña y una trayectoria en Unión de muchos años y ahora me encanta que le vaya muy bien en Coquimbo y me encanta que Coquimbo esté a tres fechas de ser campeón”, cerró Solabarrieta.

Publicidad

Publicidad

Diego Sánchez estuvo entre 2013 y 2021 en Unión Española, donde ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa. Ahora tiene la posibilidad de dar una nueva vuelta olímpica, esta vez con la camiseta de Coquimbo Unido.