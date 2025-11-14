Recuerdan la locura más grande de Azkargorta con un chileno: “El primer arquero que jugó de central”

El fútbol chileno está de luto por el fallecimiento de Xabier Azkargorta a sus 72 años. Este 14 de noviembre, desde Bolivia, se confirmó la muerte del histórico entrenador español que dirigió a la Roja entre 1995 y 1996 en el proceso rumbo al Mundial Francia 98.

En diálogo con RedGol, Óscar Wirth quiso recordar al técnico que, antes de su llegada a Chile, lo entrenó en el Real Valladolid entre 1986 y 1987. El exportero contó una de las grandes y locas experiencias que vivió con Xabier Azkargorta, quien lo formó de central en un partido contra Sevilla.

“Fui el primer chileno dirigido por él. Y el primer arquero que jugó en la competencia española adelante. La razón fue que había tres centrales, y de los tres, uno estaba castigado y otro lesionado. Entonces, quedaba uno solo y era el más bajito de los tres. Jugábamos contra el Sevilla, que tenía en el trío delantero a un irlandés, a un seleccionado español y a otro grandote“, contó.

“Recuerdo que el comentario fue ‘ellos van a ejercer supremacía sobre nosotros por el juego aéreo’ y me dijo que me iba a poner de central. Nos fue bastante bien, ganamos 2-1, pasó a ser una anécdota“, relató,

“Era una persona de fútbol”: Óscar Wirth despide a Xabier Azkargorta

“Después la gente del Valladolid me querían ver, yo señalé que lo mío era algo circunstancial de un profesional que estaba preparado para ayudar en lo que pudiera, pero no era para tomarlo como una determinación de todos los partidos, porque mis compañeros ya volvían”, rememoró.

“Sí, fui el primer arquero que juega de central en el fútbol español, y un partido completo, porque no fueron 15 minutos o un tiro libre: fue desde que comenzó hasta que terminó el partido“, comentó Óscar Wirth con RedGol.

Por último, relató que con Xabier Azkargorta “nos conocíamos mucho, nos llevábamos bien. Él era una persona de fútbol” y que “me llevo el recuerdo de haber compartido con una persona muy futbolizada y, por sobre todo, una muy buena persona“.