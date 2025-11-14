“Muerto el perro…”: La explicación de Xabier Azkargorta a la frase más polémica de la historia del fútbol chileno

La selección chilena está de luto. Uno de los entrenadores más llamativos del último tiempo como Xabier Azkargorta falleció a los 72 años. El adiestrador español sufría complicaciones cardíacas y este viernes se confirmó su deceso.

Pero el formado en el Real Madrid cuenta con uno de los episodios más polémicos que se han registrado en la historia del fútbol chileno. Tras clasificar a Bolivia al Mundial de 1994, el “Bigotón” asumió en la Roja en reemplazo de Mirko Jozic.

¿El objetivo? Clasificar a Francia 1998. Sin embargo, su proceso terminó de forma abrupta en el comienzo de dichas Eliminatorias. El empate de visita ante Venezuela 1-1 terminó por romper una relación que ya venía más que tensa con la prensa.

Con un rendimiento del 59%, el adiestrador alcanzó a dirigir dirigió 19 partidos: ganó 9, empató 5 y perdió 5. Pero nunca logró la aprobación total. Incluso las críticas lo llevaron a ser internado de urgencia. Ciclo que finalmente finalizó con una conferencia de prensa para el olvido.

“Después de una larga conversación se decidió que dejaré el cargo por lo insostenible de mi situación. Esperemos que está vez, una vez muerto el perro se acabe la rabia. Perdieron un seleccionador pero ganaron un hincha más”, fueron las palabras de despedida de Xabier Azkargorta.

La explicación de Xabier Azkargorta a polémica frase

Pero tiempo después el adiestrador español decidió aclarar sus dichos y explicó lo que más le llamó la atención de sus palabras de despedida.

“Lo he hablado con mucha gente de Chile. Me llama la atención porqué recuerdan una frase que no es mía, sino que un refrán español. Todos se quedaron con la frase ‘muerto el perro, se acaba la rabia’. Pero nadie recuerda que luego dije que el entrenador que estuviera, clasificaría a Francia. Eso nadie lo valoró”, lamentó Xabier Azkargorta en conversación con ESPN Chile en 2021.

“A mí no me molesta. Yo siempre estuve en el fútbol y los que han estado ahí, saben que el fútbol está para hacer amigos. No para enemigos”, sentenció dando por finalizada la polémica y dejando en claro que guardó los mejores recuerdos de Chile.

