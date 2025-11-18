La selección chilena se encuentra en Rusia en medio de la última fecha FIFA del 2025, con dos partidos amistosos programados en Sochi. La Roja ya derrotó a la selección local por 0-2 y este martes se verá las caras contra Perú en un nuevo Clásico del Pacífico.

Durante el duelo contra la selección euroasiático, una influencer rusa hizo su propio show en las tribunas del estadio, feliz y extasiada por ver en la cancha a Chile, declarándose admiradora de los hombres latinos.

Se trata de Masha Goryacheva, creadora de contenido en redes sociales que registra más de 232 mil seguidores en TikTok.

Suazo, crush latino de Masha Goryacheva

En esta plataforma, Goryacheva colgó varios videos de lo vivido en el estadio Fisht de Sochi durante el amistoso entre Rusia y Chile el pasado sábado 15 de noviembre.

“Quiero un marido latino” y “me encanta ver a mis amados latinos de visita en Rusia“, fueron algunos de los carteles que mostró Masha Goryacheva a los espectadores presentes en el estadio. Pero no fue lo único…

En uno de los videos, la cámara de la rusa apunta directamente a Gabriel Suazo con el título “mi crush“. También en español agregó “de dónde mi crush latino” con cara de enamorada, dejando claro que no olvidará al lateral izquierdo de La Roja.

Rompiendo corazones, la selección chilena vuelve a la acción este martes 18 de noviembre, desde las 14:00 horas contra Perú, en el último duelo del 2025 de La Roja del interino Nicolás Córdova.

