Huachipato y Universidad de Chile animarán el duelo que abre la tercera jornada por Liga de Primera 2026. El cruce está programado para este domingo en el Estadio CAP de Talcahuano.

En el estreno del torneo, el elenco azul no logró sacar diferencias y rescató un empate en el Estadio Nacional frente a Audax Italiano. En tanto, los acereros arrancaron el certamen con el pie izquierdo, tras caer ajustadamente ante Cobresal en su visita a El Cobre.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Huachipato y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Huachipato, juegan este domingo 8 de enero, desde las 12:00 hrs. en el Estadio Huachipato, por la Fecha 2 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Formación U. de Chile

La oncena titular de los azules sería con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Eduardo Vargas.

