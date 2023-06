Alan Saldivia batalló bastante en estos años para ganarse una camiseta de titular en Colo Colo. El uruguayo, que llegó al Monumental en el 2021 proveniente del Montevideo City Torque, tuvo que quemar varias etapas en el fútbol formativo del Cacique antes de ser considerado por Gustavo Quinteros.

En charla con Directv el defensor detalló lo que fueron sus momentos más duros antes de debutar profesionalmente con los albos, donde incluso analizó la opción de regresar a su país ante las nulas oportunidades en el Cacique.

“En mi cabecita pasaron muchas cosas e incluso pensé en devolverme a Uruguay. Cuando no juegas te quieres ir, aguante más en ese sentido. Pero quería jugar acá en Colo Colo”, afirmó Saldivia.

Ahí la figura de su padre fue importantísima para no bajar los brazos y seguir en el Cacique: “Extrañar la familia se hace duro. Llamaba a mi papá y lloraba porque no jugaba, pero él me calmaba y me daba fuerzas”.

Metiéndose más en la cancha, el jugador comentó lo que le puede aportar a los albos en la defensa, señalando que “mi punto fuerte es el físico. Eso me han dicho que con eso marco la diferencia. Tengo que aprender mucho de la experiencia. También de detalles que se van aprendiendo durante los partidos”.

“El fútbol ha evolucionado. El central tiene que ser un volante más. Quiero mejorar las salidas limpias para tener más posibilidades. El mejor en eso es Emiliano Amor, tiene muy buen pase de salida, ve bien el fútbol. Espero jugar con él”, afirmó.

Sobre lo que han sido estos partidos con el equipo titular de Colo Colo, Saldivia señaló que “se aprende más en la derrota. Contra Boca lo hicimos bien, aprendí más ayer ante Cali que contra Boca. Estos amistosos sirven para aprender de detalles. Si te equivocas en el fútbol aprendes más rápido”.

Para cerrar, el uruguayo declaró que “los partidos de Copa Libertadores son mucho más intensos. Tienes que estar al cien porque un detalle te hace ganar o perder. Siempre tratamos de mantener una motivación alta en el campeonato, Copa Chile y Libertadores”.

Saldivia jugó su primer partido Colo Colo el 9 de abril ante Santiago City por la Copa Chile 2023. De ahí en más ha disputado tres encuentros por el Campeonato Nacional y dos por Copa Libertadores, completando 382 minutos de juego en el plantel profesional del Popular.