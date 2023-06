Alan Saldivia ha sido una de las buenas sorpresas de Colo Colo en esta temporada 2023. El defensor uruguayo, que arribó hace un par de temporadas por una pasantía, se ganó un lugar en el equipo de Gustavo Quinteros gracias a su rendimiento y una serie de bajas en la retaguardia del popular.

Proveniente del Montevideo City Torque en noviembre del 2021, Alan tuvo que quemar varias etapas antes de ganarse un lugar en primer equipo albo. Primero entrenó por bastantes meses con el equipo de proyección del Cacique, donde vio de primera mano lo que era la realidad del fútbol formativo de nuestro país.

En conversación con Directv, el defensor hizo un análisis de las notorias diferencias que encontró en comparación a lo que vivió en Uruguay, donde dejó en claro que la gran cantidad de carencias hacen que los jugadores charrúas den un poco más dentro de la cancha.

“Allá en Uruguay no tienes pelota ni nada. En los pueblos bajos, barrios o villas no hay nada y eso te da un plus. El jugador uruguayo tiene la necesidad de ayudar a su mamá, papá o abuelos. Por ahí eso te hace dar un poco más”, afirmó Saldivia.

En ese sentido, el uruguayo declaró que “acá lo que veo es que tienen todo desde muy chicos, lo que puede hacer que se conforman muy rápido con muy poco. El Peluca (Maximiliano Falcón) lo vivió, donde jugando en primera, a nivel profesional, no tienes nada”.

“Cuando llegué a Chile me di cuenta que la necesidad, esa que tiene el jugador uruguayo, te hace sacar la personalidad de decir ‘yo quiero llegar, jugar al fútbol, porque tengo que ayudar a mi familia’”, agregó.

Para cerrar, Saldivia tuvo buenas palabras para su compatriota Maximiliano Falcón, afirmando que “es un jugadorazo y fundamental para el equipo. Con respecto a sus errores tiene una muy buena auto crítica. Está preparado para afrontar esos errores. Lo demostró”.

Saldivia debutó profesionalmente con Colo Colo el 9 de abril ante Santiago City por la Copa Chile 2023. Posterior a eso ha disputado tres duelos por el Campeonato Nacional y dos por Copa Libertadores, completando 382 minutos de juego en el plantel profesional del Cacique.