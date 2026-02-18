Debutan los chilenos en la Copa Libertadores. Este miércoles, O’Higgins de Rancagua es el segundo equipo nacional en hacer su estreno en el máximo torneo de clubes de la Conmebol y lo hará frente a un importante rival: Bahía, elenco brasileño que llega en un gran momento deportivo.

El conjunto de la ciudad de Salvador de Bahía arriba a este encuentro con una racha invicta de once partidos (8V y 3E), considerando los ocho que ha disputado por el certamen baiano, donde es líder exclusivo con 20 puntos, y los tres que suma en el Brasileirao, donde también se posiciona entre los líderes del torneo con siete unidades.

ver también O’Higgins vs Bahia: La predicción de la IA para la ida de la Fase 2 de Copa Libertadores

Los celestes, en tanto, buscarán dar el batacazo en esta Fase 2 y dejar en el camino a un elenco brasileño, siempre favorito en comparación con los equipos nacionales. Los comandados por Lucas Bovaglio por su parte, llegan a este partido con dos triunfos y una derrota en el torneo nacional, lo que lo ubica en el 5° puesto con 6 puntos, a uno del líder, Deportes Limache.

¿Cuándo y a qué hora juega O’Higgins vs. Bahia hoy por Copa Libertadores?

O’Higgins y Bahía juegan este miércoles 18 de febrero desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua por la fase 2 de Copa Libertadores.

¿Dónde ver por TV y STREAMING a O’Higgins de Rancagua HOY?

El partido de ida entre O’Higgins y Bahia por Copa Libertadores será transmitido por varias señales, por TV por ejemplo, podrás verlo a través CHV por TV abierta y de pago por ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Publicidad

Publicidad

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo de manera ONLINE de varias formas por STREAMING, primero a través de la plataforma Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium, pero también de forma GRATUITA a través de las plataformas; PlutoTV, CHV en su página web y a través del canal de Youtube de CHV.

El debut de O’Higgins en Copa Libertadores va por TV abierta. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan O’Higgins vs Bahía por la revancha de Copa Libertadores?

Tras la celebración del partido de ida entre O’Higgins y Bahía, ambos clubes volverán a verse las caras por el partido de vuelta de la Fase 2, a celebrarse el próximo 25 de febrero a las 19:00 horas de Chile en el Fonte Nova Arena de Salvador de Bahia, Brasil.