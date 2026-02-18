Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

O’Higgins vs. Bahia: Horario y dónde ver EN VIVO por TV y online la Fase 2 de la Copa Libertadores

Conoce todos los detalles del encuentro que este miércoles animarán los celeste por la ida de la Fase 2 del torneo CONMEBOL.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Este miércoles O'Higgins debuta en la Copa Libertadores enfrentando al Bahia por la ida de la Fase 2.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEste miércoles O'Higgins debuta en la Copa Libertadores enfrentando al Bahia por la ida de la Fase 2.

Debutan los chilenos en la Copa Libertadores. Este miércoles, O’Higgins de Rancagua es el segundo equipo nacional en hacer su estreno en el máximo torneo de clubes de la Conmebol y lo hará frente a un importante rival: Bahía, elenco brasileño que llega en un gran momento deportivo.

El conjunto de la ciudad de Salvador de Bahía arriba a este encuentro con una racha invicta de once partidos (8V y 3E), considerando los ocho que ha disputado por el certamen baiano, donde es líder exclusivo con 20 puntos, y los tres que suma en el Brasileirao, donde también se posiciona entre los líderes del torneo con siete unidades.

O’Higgins vs Bahia: La predicción de la IA para la ida de la Fase 2 de Copa Libertadores

ver también

O’Higgins vs Bahia: La predicción de la IA para la ida de la Fase 2 de Copa Libertadores

Los celestes, en tanto, buscarán dar el batacazo en esta Fase 2 y dejar en el camino a un elenco brasileño, siempre favorito en comparación con los equipos nacionales. Los comandados por Lucas Bovaglio por su parte, llegan a este partido con dos triunfos y una derrota en el torneo nacional, lo que lo ubica en el 5° puesto con 6 puntos, a uno del líder, Deportes Limache.

¿Cuándo y a qué hora juega O’Higgins vs. Bahia hoy por Copa Libertadores?

O’Higgins y Bahía juegan este miércoles 18 de febrero desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua por la fase 2 de Copa Libertadores.

¿Dónde ver por TV y STREAMING a O’Higgins de Rancagua HOY?

El partido de ida entre O’Higgins y Bahia por Copa Libertadores será transmitido por varias señales, por TV por ejemplo, podrás verlo a través CHV por TV abierta y de pago por ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:
VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
ENTEL: 66 (HD)
CLARO: 55 (SD)
GTD/TELSUR: 27 (SD)
MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
TU VES: 57 (SD)
ZAPPING: 21 (HD)

Publicidad

ESPN Premium
VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 241 (HD)
CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
GTD/TELSUR: 70 (SD)
MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
TU VES: 522 (HD)
ZAPPING: 100 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo de manera ONLINE de varias formas por STREAMING, primero a través de la plataforma Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium, pero también de forma GRATUITA a través de las plataformas; PlutoTV, CHV en su página web y a través del canal de Youtube de CHV.

El debut de O’Higgins en Copa Libertadores va por TV abierta. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

El debut de O’Higgins en Copa Libertadores va por TV abierta. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

Publicidad

¿Cuándo juegan O’Higgins vs Bahía por la revancha de Copa Libertadores?

Tras la celebración del partido de ida entre O’Higgins y Bahía, ambos clubes volverán a verse las caras por el partido de vuelta de la Fase 2, a celebrarse el próximo 25 de febrero a las 19:00 horas de Chile en el Fonte Nova Arena de Salvador de Bahia, Brasil.

Lee también
O’Higgins vs. Bahía: Horario y dónde ver Copa Libertadores
Copa Libertadores

O’Higgins vs. Bahía: Horario y dónde ver Copa Libertadores

Jugó en Real Madrid, brilló con Pellegrini en Betis y amenaza a O'Higgins
Copa Libertadores

Jugó en Real Madrid, brilló con Pellegrini en Betis y amenaza a O'Higgins

El canal que transmite O'Higgins vs. Bahía en Copa Libertadores
Copa Libertadores

El canal que transmite O'Higgins vs. Bahía en Copa Libertadores

Atajó en O'Higgins, lo dirigió Miguel Ramírez y busca equipo por Facebook
Mercado de fichajes 2026

Atajó en O'Higgins, lo dirigió Miguel Ramírez y busca equipo por Facebook

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo