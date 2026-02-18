Colo Colo busca dejar atrás un complejo 2025 y, por lo mismo, el cuadro sumó importantes refuerzos para esta temporada, donde revelan que el cuadro que dirige Fernando Ortiz sigue analizando la posibilidad de sumar nuevos refuerzos antes de que cierre el mercado de fichajes.

Ante esto, en el programa ‘F360’ de ESPN, el campeón de América y de Colo Colo, Jean Beausejour se refirió al presente de los albos y los nombres que debería sumar par fortalecer el plantel.

El jugador que necesita Colo Colo

En el espacio, Beausejour señaló: “Yo creo que le falta un hombre por fuera, por cualquiera de las dos puntas y tiene que ver incluso por la competencia que le puede generar a muchachos como (Francisco) Marchant o (Leandro) Hernández”, comentó, según recopila Bolavip.

Asimismo, puntualiza el equipo necesita encontrar equilibrio en las bandas. “Era evidente que en algún momento Colo Colo llegaba a esa zona del área o de la cancha y por ejemplo, cuando la U le hace llegar el balón a esa zona a Assadi, en la zona de duelo, Assadi te resolvía y generaba, eso lo hacía Colo Colo y no pasó”.

En la misma línea, destaca que es importante que llegue alguien a reforzar esas áreas. “Puso muchas veces en situaciones de duelo o mano a mano a hombres por las orillas y no pudo generar ese desequilibrio”.

“Ahí es donde como director deportivo o dirigencia, ayudar a la conformación de plantel y entregarle ese punch para tener mejores cosas”.

