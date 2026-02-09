En un nuevo capítulo de La Última Palabra, con Berni Cruz, Luis Jiménez habla del giro que tomó su vida tras dejar el fútbol profesional y se refiere a su decisión de participar en un reality. “Antes estaba muy cerrado en lo que era el fútbol, dejé de jugar y empecé a experimentar diferentes cosas”, cuenta, explicando que hoy está en otra etapa: “Hoy día estoy experimentando cosas diferentes que antes no podía”.

Jiménez reconoce que la posibilidad estuvo sobre la mesa por mucho tiempo. “Me habían ofrecido mucho entrar al reality, hace muchos años y dije, ¿por qué no?”, relata, agregando que: “Yo creo que se sumaron todas las cosas, o sea, la propuesta económica fue buena, no lo niego, también fue importante”, dice. Y suma otro factor: “Tuve la posibilidad de entrar con mis emprendimientos, el gin, la ropa”.

En esa misma línea, el “Mago” recalca que también lo movía lo nuevo. “Estoy con ganas de hacer cosas que quizás antes no podía o no quería”, afirma. Por lo mismo, no descarta repetir una aventura similar: “No lo descarto, la verdad es que era mi primera experiencia, algo diferente, que nunca había hecho”, y agrega que su mirada, hoy, es abierta: “No descarto nada de aquí en adelante”.

Al hablar de lo más difícil del encierro, el exjugador responde de inmediato: “Estar lejos de mis hijos, sin duda”, dejando claro que ese fue el costo emocional más pesado de la experiencia. Y, ante la insistencia sobre el aislamiento y los contactos desde afuera, reconoce que hubo excepciones puntuales: “En algún momento, cosas importantes sí, pero no”.

Luis Jiménez disfruta de la vida tras el retiro

El Mago y la convivencia con sus hijos

En la entrevista, Jiménez entrega una definición poco habitual sobre su vida familiar actual. “Yo vivo con dos niños”, afirma, y detalla la dinámica: “Vivo con dos fijos, que es con Jesús, el más chico, y con Isidora”, mientras otra de sus hijas: “La Tuta, va, vuelve… otro día se queda en la casa”.

El exfutbolista se describe como “un papá súper presente” y enumera rutinas del día a día: “Los voy a dejar al colegio, los voy a buscar, los acompaño a sus actividades”. Además, explica que el vínculo entre hogares se ha hecho más llevadero por la cercanía: “Vivimos súper cerca, se pueden ir hasta caminando de una casa a la otra”, y añade que este esquema se consolidó con el tiempo: “ellos empezaron a vivir conmigo hace como un año, prácticamente”.

En ese mismo sentido, Jiménez subraya que la prioridad ha sido mantener un acuerdo sano en torno a sus hijos: “Siempre hemos tenido esa relación con María José… ellos no tienen nada que ver en esta situación”. Concluyendo con el criterio que, según él, guía todo: “Siempre hemos tomado las decisiones pensando en ellos”.

La quiebra de la empresa de Jiménez con Coté López

Otro punto que el “Mago” aborda, es la versión de una supuesta quiebra. “La realidad es que la quiebra fue de una empresa que tenía con mi ex señora (Coté López), una empresa familiar, éramos socios 50 y 50”, explica. “Con el tema de la separación, lamentablemente terminó de esa manera”, agregó.

Ante la pregunta por su situación actual, es claro. “Tengo mis otras empresas, mis propiedades, todo bien”. Y cuando se le consulta de forma directa, cierra el tema diciendo: “Terminó el matrimonio y terminó la empresa”.

La exitosa carrera de Jiménez

En otro momento de la conversación, Jiménez se detiene en lo complejo que es llegar a la élite. “Es súper difícil ser futbolista, muy difícil”, asegura, y lo grafica con cifras: “Todos los años llegan más de miles de niños a probarse y quedarán 10, si es que, en cada club”. Desde ahí, plantea la cadena de filtros que define una carrera: “lo primero es llegar a ser profesional, después poder jugar en la selección de tu país”.

Con esa perspectiva, el exseleccionado repasa lo que para él fueron metas cumplidas. “Yo siempre quise jugar en Italia, me fui a Italia. Después quise ser campeón de Italia y fui campeón de Italia”, dice, sintetizando un recorrido que valora como completo: “Pude conseguir muchísimas cosas en lo deportivo, una carrera muy linda, llena de éxitos”.

Entre sus recuerdos más nítidos, hay un partido que sobresale. “El partido Inter – Milan”, menciona, destacando el nivel de ese duelo: “Eran todos seleccionados mundiales, todos jugaban por el Balón de Oro”. Y remata: “Jugué muy bien. De hecho, fui jugador del partido, el día antes de Navidad, un tremendo recuerdo”.

Finalmente, el “Mago” elige un gol que conecta con lo familiar. “Me quedo con un gol que hice acá en Chile, contra la Universidad de Chile, que fue de chilenita”, cuenta.

Y explica por qué ese momento se volvió especial: “Justo estábamos en el momento de enseñarle la chilenita a mi hijo chico. Él pensaba que lo había hecho por él, muy lindo, es muy tierno”.

