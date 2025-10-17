Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile

Stefan Kramer saca risas con imitación a Harold Mayne-Nicholls: hizo este chiste sobre Jara

Stefan Kramer sacó risas con su imitación a Harold Mayne-Nicholls. "No me gustó lo que hizo con Cavani", dijo al ser consultado por Jara.

Por Javiera García L.

Kramer sacó risas con imitación a Harold Mayne-Nicholls
© ATON Chile/YouTubeKramer sacó risas con imitación a Harold Mayne-Nicholls

Stefan Kramer suma un nuevo personaje a su repertorio: Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP y actual candidato presidencial. En redes sociales, el humorista compartió una magistral imitación al hombre que quiere llegar a La Moneda en 2026.

En este nuevo personaje, “Mayne-Nicholls” contestó preguntas de Leo Caprile. Al ser consultado por Jara (en referencia a Jeanette Jara, candidata del PC), entregó una graciosa respuesta: “No me gustó lo que hizo cuando le metió el dedo a Cavani. Lo que sí, tiene una muy buena zurda”.

“Disculpe. Jara, la candidata“, le corrigió Caprile. “Ah, bueno. Muy simpática, muy cercana y le tengo mucho aprecio. No es Bachelet, pero se le parece“, respondió Kramer, desatando las risas del estudio.

El registro ya tiene más de 41 mil me gusta en Instagram y formará parte de un programa conducido por Leo Caprile llamado “Cuánto Vale El Voto”, donde Kramer imitará a más personajes. El capítulo completo se estrenará el domingo 19 de octubre en YouTube.

Stefan Kramer se luce con imitación a Harold Mayne-Nicholls

En las encuestas, Harold Mayne-Nicholls figura en sexto lugar de la carrera presidencial. Una última evaluación de Cadem puso a Jeannete Jara como líder en primera vuelta (28%), seguida por José Antonio Kast (23%), Evelyn Matthei (14%), Johannes Kaiser (11%), Franco Parisi (10%) y Mayne-Nicholls (3%).

En las últimas semanas, el expresidente de la ANFP recibió el apoyo de Marcelo Bielsa. “Conocí a un hombre muy decente, una persona íntegra. Ustedes saben perfectamente que es un hombre incorruptible. Para cualquier gestión es un dato no menor, una garantía en ese sentido”, dijo.

Publicidad
Lee también
Gary Medel sube al columpio a Kramer: "Me tiene para el..."
Universidad Católica

Gary Medel sube al columpio a Kramer: "Me tiene para el..."

Claudio Palma y su nuevo proyecto: "Relatar con Kramer y..."
Chile

Claudio Palma y su nuevo proyecto: "Relatar con Kramer y..."

Kramer clasifica por risas: imita a Gareca en la Roja y explotan las redes
Selección Chilena

Kramer clasifica por risas: imita a Gareca en la Roja y explotan las redes

Barticciotto conmueve a todo Colo Colo con brutal confesión
Colo Colo

Barticciotto conmueve a todo Colo Colo con brutal confesión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo