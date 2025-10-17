Stefan Kramer suma un nuevo personaje a su repertorio: Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP y actual candidato presidencial. En redes sociales, el humorista compartió una magistral imitación al hombre que quiere llegar a La Moneda en 2026.

En este nuevo personaje, “Mayne-Nicholls” contestó preguntas de Leo Caprile. Al ser consultado por Jara (en referencia a Jeanette Jara, candidata del PC), entregó una graciosa respuesta: “No me gustó lo que hizo cuando le metió el dedo a Cavani. Lo que sí, tiene una muy buena zurda”.

“Disculpe. Jara, la candidata“, le corrigió Caprile. “Ah, bueno. Muy simpática, muy cercana y le tengo mucho aprecio. No es Bachelet, pero se le parece“, respondió Kramer, desatando las risas del estudio.

El registro ya tiene más de 41 mil me gusta en Instagram y formará parte de un programa conducido por Leo Caprile llamado “Cuánto Vale El Voto”, donde Kramer imitará a más personajes. El capítulo completo se estrenará el domingo 19 de octubre en YouTube.

Stefan Kramer se luce con imitación a Harold Mayne-Nicholls

En las encuestas, Harold Mayne-Nicholls figura en sexto lugar de la carrera presidencial. Una última evaluación de Cadem puso a Jeannete Jara como líder en primera vuelta (28%), seguida por José Antonio Kast (23%), Evelyn Matthei (14%), Johannes Kaiser (11%), Franco Parisi (10%) y Mayne-Nicholls (3%).

En las últimas semanas, el expresidente de la ANFP recibió el apoyo de Marcelo Bielsa. “Conocí a un hombre muy decente, una persona íntegra. Ustedes saben perfectamente que es un hombre incorruptible. Para cualquier gestión es un dato no menor, una garantía en ese sentido”, dijo.

