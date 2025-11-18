La trayectoria de los futbolistas suele comenzar mucho antes del debut profesional, gestándose en las divisiones inferiores. Sin embargo, no todos logran alcanzar ese anhelado momento, y numerosas carreras quedan truncadas prematuramente por diversos motivos.

Un caso así podría ser el del famoso youtuber argentino Gaspi. Creador de contenido, reconocido como uno de los participantes de La Velada del Año 5 y que acumula cerca de seis millones de seguidores en total, distribuidos en sus principales plataformas de Instagram (3.1 M) y YouTube (2.83 M), donde publica videos de índole humorística y uno que otro bastante polémico.

Lo más sorprendente es que el influencer no desarrolló su faceta futbolística en Argentina, su país natal, sino que lo hizo durante su breve estadía en Chile. Gaspi reconoció que, en su niñez y preadolescencia, defendió las camisetas de dos clubes nacionales: Universidad de Chile y Deportes La Serena.

La vida futbolística de Gaspi en Chile

La revelación sobre su pasado en Chile ocurrió durante una entrevista en el canal de YouTube Vorterix. En esa instancia, a Gaspar Prim Díaz (nombre real de Gaspi) lo catalogaron como un “gran jugador de fútbol”, halagos que el propio creador de contenido se tomó con humor, respondiendo: “Más o menos, más o menos”.

A la pregunta de en qué clubes jugó, Gaspi sorprendió al señalar que su carrera se dio principalmente en Chile desde los 8 hasta los 12 años, periodo en el que vivió con su madre chilena en este país, época que formó parte de las divisiones inferiores de los dos clubes anteriormente mencionados.

“Jugué bastante” , afirmó el argentino, antes de detallar: “Jugué en la U de Chile. Viví un tiempo en Chile, también jugué en La Serena, en las inferiores de La Serena”.

Al abordar los motivos de su “retiro” del fútbol, Gaspi usó la ironía y la polémica que lo caracterizan: “Jugué mucho, pero después me di cuenta que está todo arreglado y me fui a mi casa”.

Ante las risas de los presentes, el youtuber matizó su declaración agregando, entre risas, las razones reales: “Mucha exigencia, ¿viste? No era tan bueno”.

Finalmente, al ser consultado sobre si visita Chile habitualmente, el creador de contenido reconoció que, a pesar de tener familiares y abuelos en el país, sus visitas no son frecuentes, aunque cerró con una promesa: “Quiero volver”.