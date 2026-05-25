El certamen, conocido por su formato de fútbol 7 contra 7, reúne a exfutbolistas, celebridades y equipos de distintas partes del mundo en una competencia marcada por el espectáculo y la intensidad.

Un importante evento futbolístico se tomará próximamente Carolina del Norte, en Estados Unidos, país que además será uno de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

En esta ocasión, el territorio norteamericano recibirá una nueva edición del TST, uno de los torneos más llamativos del último tiempo.

Los chilenos en The Soccer Tournament

Para esta edición ya fueron confirmadas reconocidas figuras del fútbol mundial como Arturo Vidal, Gerard Piqué y Sergio Agüero, quienes dirán presente en el torneo.

La representación chilena también tendrá protagonismo en la cancha. El club City Soccer contará con varios futbolistas nacionales en su plantel.

Quienes ya fueron anunciados para este torneo son los futbolistas Nicolás Castillo, Matías Donoso, Cristóbal Jara, Felipe Seymour, Ezequiel Luna, Isaías Meneses, Santiago Dittborn, Ignacio Herrera y Mathías Vidangossy, quienes intentarán destacar en esta popular competencia que se disputará en suelo estadounidense.

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¿Cuándo comienza el TST y en qué consiste?

The Soccer Tournament (TST) dará inicio a su nueva edición el próximo 27 de mayo. El campeonato contará con 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro integrantes.

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El TST se ha transformado en uno de los eventos futbolísticos más atractivos a nivel internacional, siendo incluso catalogado por muchos como el “Coachella del fútbol”.

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El certamen reparte tres premios de un millón de dólares para los equipos campeones y contempla más de 160 partidos durante seis días de competencia.

Además, el torneo incorpora reglas especiales, como el sistema Target Score Time, modalidad que asegura que todos los encuentros terminen con un gol decisivo.

El evento también va más allá de lo deportivo, ya que incluye un Fan Festival con actividades para los asistentes, encuentros con jugadores, espectáculos en vivo, espacios recreativos para niños y una variada oferta gastronómica internacional.

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