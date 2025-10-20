Durante las últimas jornadas, el periodista Mauricio Israel se ha visto envuelto en la polémica. Esto, por acusaciones de abandono y no ver a su hija, donde la propia Sara desclasificó que no ve a su padre desde la pandemia.

En reporte del programa Primer Plano, la mujer dijo que el comunicador del fútbol chileno no la acompañó en un complejo momento de salud que terminó en operación riesgosa. Esto, por una taquicardia supraventricular.

“Desperté y recé para que mi papá estuviera ahí en la pieza con mi mamá esperando, pero desperté y estaba mi hermana y mi mamá. A mi papá le avisaron, pero no llegó”, dijo su hija, donde la familia quedó con gran deuda económica.

Mauricio Israel y su mea culpa

Mauricio Israel habló del tema y se descargó con todo. Si bien asumió sus culpas, también aclaró que no toda la responsabilidad recae sobre él a la hora de ser acusado de no ver a su hija.

“Estuve ausente 15 años de la vida de mi hija. La ausencia de ahora no la voy a justificar, siempre hay dos versiones, no pretendo defenderme, los que me conocen saben la carga y el dolor que llevo”, partió diciendo al programa “¿Cómo estamos hoy?”.

Siguiendo con su versión, Mauricio Israel apuntó a que en sus años de auscencia “siempre protegí a mi hija públicamente, siempre estuvo expuesta. No voy a hacer nada público, lo que pase será privado”.

“Pongo el pecho a las balas, lo que yo sufrí y ella sufra, quedará en la interna nuestra. No siempre es culpa solo del papá, ¿qué hace una persona que tiene orden de alejamiento?”, cerró.