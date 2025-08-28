Jaime García puso mucho de su parte para tener a su regalón en el plantel de Huachipato. Pero también necesitó del esfuerzo de este zaguero central, quien tuvo un cambio físico radical antes de sumarse al cuadro acerero. Bajó 20 kilos desde que salió de Deportes Copiapó.

Se trata de Nicolás Vargas, a quien el DT nacido en Cartagena tuvo en Ñublense de Chillán. Y ahora, goza de su nivel en los acereros. “No ha jugado de contención. Nos da una alternativa que nos costó, sobre todo en el medio”, dijo García sobre el jugador formado en O’Higgins.

“Me costó mucho encontrar ese equilibrio, nos llegaban muy fácil. Nico siempre fue central, nos da equilibrio, tiene visión de juego colectivo. Sobre todo aéreo. Lo coloco porque me da el equilibrio que me costó encontrar”, manifestó el estratego, quien afina detalles para recibir a Coquimbo Unido.

Nicolás Vargas lucha ante Esteban Pavez. (Felipe Zanca/Photosport).

“Las piezas se han acomodado. Entra una, sale la otra. Uno identifica el mejor equipo para mi paladar, que le acomoda a Huachipato”, expuso García para defender la presencia de Vargas en la oncena estelar. Un rol que ha debido trabajar para que funcione junto a Claudio Sepúlveda, el capitán del equipo.

Publicidad

Publicidad

Añadió que “Vargas me da esa frescura de momentos del partido. Se mete entremedio, jugó de central y lateral. Tiene experiencia. Nos da ese equilibrio que no todos lo ven, lo veo yo con el jugador cuando siento que me llegan fácil en momentos del partido”.

ver también Bajó varias tallas: El sorprendente cambio físico de Nicolás Vargas en su reencuentro con Jaime García

Jaime García aplaude a Nicolás Vargas, su regalón que llevó a Huachipato

Jaime García pudo incorporar a su regalón Nicolás Vargas a Huachipato, que ha tenido un tranco irregular en la Liga de Primera 2025. Piensa que debe engranar mejor la sociedad con Sepúlveda, un bastión en el mediocampo del elenco de la usina.

“El Sepu maneja bien esa posición. Le di la función y la alternativa de que entre al campo rival. Y Nico reserva esa posición. Trato de que nos pillen siempre con tres. Que cuando los centrales queden mano a mano, Vargas se meta al medio. Eso lo hace bien”, manifestó García sobre el zaguero polifuncional.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Vargas ante Rodrigo Contreras en un choque de la U ante Huachipato. (Felipe Zanca/Photosport).

Añadió que “uno no puede explicar los momentos del fútbol a todo el mundo. Me encantaría, pero cuando uno toma decisiones así. Hay un trabajo con eso, es difícil que un central pase a ser contención. Los aires son distintos, la recuperación, gasta otro tipo de energía”.

Una función que, de momento, ha incorporado bien a su repertorio. “Ha incrementado en el juego y subido su forma. Y cumplió defensivamente, eso me ha gustado”, expresó Jaime García, quien espera poder robarle un punto al gran líder de la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad