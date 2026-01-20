Universidad de Chile comenzó su proceso de abonados para la temporada 2026, donde hubo fuerte molestia de los hinchas por el alza de los precios para seguir a los azules, que tiene validez sólo en la Liga de Primera.

En ese sentido, una de las muestras de agradecimiento desde la dirigencia de Azul Azul a los primeros 3 mil hinchas que se renovara, fue un kit de abonados que fue revelado por seguidores en las redes.

Fue el sitio “Somos__Azules” quienes hicieron un “unboxing” del obsequio para los hinchas bullangueros, con una importante sorpresa de una carta de Michael Clark.

El texto del polémico presidente de Azul Azul, además, viene acompañado por una bufanda y un llavero con la insignia de la U, que cierran un regalo con la frase: “Con la U todo el año”.

Revisa la carta de Michael Clark en U de Chile

Cuando a alguien le preguntan por la U, una de las primeras cosas en las que piensa es en la hinchada azul, la más devota de todas, envidiada por muchos y leal como pocas, que acude al estadio desde la primera hasta la última fecha.

Muchas gracias por ser uno de los millones de hinchas de azules y por creer en nuestro equipo. Este abono renueva un pacto de fidelidad que se concreta cada vez que nos vemos en la cancha en los 12 meses del año

Los objetivos de 2026 son altos, después de una temporada donde renovamos nuestra vigencia internacional, pero que quedó con tareas pendientes. Estamos trabajando para que sientas más orgullo del que ya tienes por este color que nos identifica a todos. Tu aliento es clave.

“Nos volveremos a reunir en el estadio en este 2026, en torno a esa pasión que no se puede describir, para seguir gozando con la U todo el año.

