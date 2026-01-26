La histórica ciudad de La Serena se prepara para entrar en los hitos deportivosde nuestro país, al realizar la primera versión de la Maratón 42K, un evento deportivo que promete reunir a los mejores corredores del país y del extranjero.

Entre los deportistas varones elite se destaca la presencia de Hugo Catrileo Tapia maratonista olímpico y Matías Silva actual ganador de Stgo 2025 y en la categoría elite damas a la mejor nacional en los 21K Margarita Masias, así como también la presencia de algunos rostros confirmados cómo Guti/Constanza Gutiérrez, Daniela Muñoz y el gran e incansable Forrest Gump Chileno.

¿Cuándo es la Maratón de La Serena?

La competencia se llevará a cabo el domingo 16 de agosto 2026, y contará con la participación de atletas de alto rendimiento y aficionados al running, la carrera recorrerá las calles de La Serena.

Con una participación cercana a los 6.000 atletas en todas las distancias disponibles, 5K, 10K, 21K y 42K ofreciendo un desafío único en laprimera versión de La Maratón 42K de La Serena 2026. Inscripciones abiertas en: Eventrid.cl

Siempre en la búsqueda de entregar eventos de primer nivel la organización, Acciona Producciones, busca promover el deporte y la vida saludable, así como impulsar el turismo y la economía local que se verá incrementada con la llegada de miles de visitantes que llegarán a correr, visitar y acompañar a los runners.

La Serena ya cuenta con eventos iconos como Run and Sand en el mes de febrero y ahora ingresará a la exclusiva lista de eventos deportivos más importantes del país, y promete ser un éxito rotundo, por ser una locación con historia, una cuidad que cuenta con todos los servicios y un aeropuerto cercano, además de contar con un clima muy amigable con amaneceres frescos y temperaturas agradables.

Premiaciones

Los premios de esta primera versión de la Maratón 42k de La Serena, son realmente atractivos para los tres primeros lugares de las dos distancias principales de 21K y 42K, las montos son los siguientes.

Premiación 21K

Clasificación general (Damas y Varones)

1° Lugar: Medalla + $600.000 pesos chilenos

2° Lugar: Medalla + $250.000 pesos chilenos

3° Lugar: Medalla + $100.000 pesos chilenos Premiación

Premiación 42K

Clasificación general (Damas y Varones)

1° Lugar: Medalla + $1.000.000 pesos chilenos

2° Lugar: Medalla + $500.000 pesos chilenos

3° Lugar: Medalla +$200.000 pesos chilenos

