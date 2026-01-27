Las Olimpiadas Especiales Santiago 2027 ya tienen logo

Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 presentaron el logo del evento, un símbolo que refleja el movimiento global y el espíritu chileno. La develación se realizó en el Parque Estadio Nacional y marcó el primer hito rumbo a las primeras olimpiadas en Sudamérica y el hemisferio sur.

“Como atletas de Olimpiadas Especiales Chile, estamos orgullosos de mostrar nuestro logo al mundo”, afirmó Gonzalo Escobar Wernli, presidente del Consejo Regional de Líderes Atletas y miembro de la Junta Directiva de Santiago 2027. “Los colores y la imagen representan la energía de nuestro país y la fuerza de nuestro movimiento”.

Escobar detalló que “el logo es la carta de presentación de Santiago 2027 al mundo y transmite nuestra emoción, diversidad y conexiones”, expresó Carolina Picasso, presidenta del Comité Organizador Local. “Felicidades a los atletas de Olimpiadas Especiales Chile por crear un logo que refleja sus voces, experiencias y aspiraciones”.

26 de ENERO del 2026/SANTIAGO Lanzamiento logo de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Santiago 2027, realizado en el Parque Estadio Nacional. FOTO: JORGE DIAZ/THE MATCH

Los atletas con discapacidad intelectual tuvieron un papel protagonista en la creación del logo y en el evento de lanzamiento. Los atletas de Olimpiadas Especiales Chile que participaron en el diseño del logo son:

Rocío Ochoa (Viña del Mar), Líder Atleta e ilustradora.

Martín Soto (RM), Líder Atleta y jugador de hockey.

Nicole Gatica, Líder Atleta, Mensajera de Salud y karateka.

Gonzalo Escobar, Líder Atleta y snowboarder; Chile en Juegos Mundiales 2025 (Turín).

Teresita Lira (RM), Líder Atleta, portavoz e ilustradora; snowboarder.

Samuel Ramírez (RM), Líder Atleta; karateka y esquiador.

Amaris Céspedes (RM), Líder Atleta; nadadora de aguas abiertas.

Publicidad

Publicidad

“El logo refleja la diversidad que los visitantes encontrarán en los Juegos Mundiales y consolida a Santiago 2027 como un gran evento deportivo global”, sostuvo Emilia Ríos, ministra (s) del Deporte de Chile.

El logo expresa visualmente cómo el país acoge el espíritu global de Olimpiadas Especiales. Las formas y colores, dispuestos en círculo, reflejan conexión constante. En el centro se encuentra el símbolo internacional, rodeado de iconos que representan la identidad y naturaleza de Chile: un mundo que gira en torno a la inclusión, con la nación abrazando a todos los participantes sin barreras.

“Es un momento histórico para nuestro movimiento en Latinoamérica: por primera vez los Juegos Mundiales se celebrarán en este país tan especial y en esta región tan vibrante”, señaló David Evangelista, CEO de Olimpiadas Especiales, respecto a que será la primera vez que el evento se realizará en Sudamérica y el hemisferio sur. “Más que una identidad visual, refleja la energía de Chile y el espíritu de nuestros atletas para desafiar percepciones y generar cambio social”.

Publicidad

Publicidad

En el centro del evento estuvieron los atletas de Olimpiadas Especiales y los compañeros Unificados. Los Deportes Unificados® combinan personas con y sin discapacidad intelectual en el mismo equipo para competir juntos, enfoque que anticipa cómo se planificarán y ejecutarán los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027.

El logo se presentó en el Parque Estadio Nacional. Asistieron aproximadamente 200 invitados, entre autoridades públicas, sociedad civil, comités olímpico y paralímpico chilenos, atletas y medios.

El lanzamiento incluyó un video de 80 segundos en español con subtítulos en inglés, sobre la construcción creativa y simbólica del logo y la participación de los atletas. Tras la presentación, los invitados participaron en Tenis de Mesa Unificado, Baloncesto 3×3 y Bochas.

Publicidad

Publicidad

La presentación del logo marca el inicio del camino hacia Santiago 2027 y refuerza el deporte como motor de respeto e inclusión, en el marco del evento deportivo y social más grande del mundo para personas con discapacidad intelectual.

Además de la preparación para los Juegos Mundiales 2027, Olimpiadas Especiales Chile impulsa esfuerzos de expansión para incorporar nuevos atletas, fortalecer programas locales y ampliar su alcance en más de 200 municipios, con un legado duradero de inclusión.

Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 se celebrarán del 16 al 24 de octubre de 2027. Más de 6.500 atletas y compañeros unificados de más de 170 países, competirán en 22 deportes. Será, además, un evento recibido por todo el país a través del Programa de Ciudad Anfitriona, los atletas se distribuirán en las 16 regiones, haciendo que todo Chile sea parte. En total, se esperan más de 35.000 participantes.

Publicidad