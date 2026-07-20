España volvió a casa después del Mundial 2026. Así fue el regreso de los campeones del mundo, quienes tendrán un largo día de celebraciones.

El día después de la final del Mundial 2026. Mientras siguen los lamentos en Argentina, los campeones del mundo ya llegaron a Madrid para que España viva un hermoso día de celebraciones con su gente.

El plantel dirigido por Luis de la Fuente llegó temprano este lunes 20 de julio a la capital. Los jugadores descendieron del avión mostrando la Copa del Mundo y se tomaron una foto grupal apenas pisaron suelo español.

A los campeones del mundo se les viene un día lleno de actividades. La primera parada será el Palacio de la Zarzuela, donde el plantel y cuerpo técnico serán recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia.

Después de aquella ceremonia, los jugadores iniciarán un recorrido en bus por lugares emblemáticos de Madrid hasta llegar al Palacio de Cibeles, donde será el acto de celebración con la gente a las 19:00 horas.

España llegó a Madrid con la Copa del Mundo | Getty Images

España está en casa tras el Mundial 2026: ¿Y Argentina?

Por su lado, Argentina llegará a Buenos Aires durante la tarde de este lunes 20. Sin embargo, será una delegación reducida, porque varios jugadores decidieron volver de inmediato a sus clubes o iniciar sus vacaciones.

“Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina con arribo previsto alrededor de las 17“, dijeron de la AFA.